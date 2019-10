Brute nieuwe ‘helhummer’ kan maar van één bedrijf zijn

Hint: walvispenisleer.

We weten niet wat mensen nou zo gevaarlijk vinden in Letland, maar wel weten we dat dat het land is waar Dartz vanuit opereert. De bedoeling is om auto’s te maken waarmee je een flinke shitstorm kunt overleven. In de categorie apocalyptisch, zeg maar. Hun portfolio bestaat uit modellen gebaseerd op de Mercedes GLS, maar je moet flink je best doen om die SUV er nog in te herkennen. Bij de nieuwste creatie lijkt het iets makkelijker te zijn.

Zoals je al aan de titel hebt kunnen zien: het laatste project van Dartz is een Hummer H2. Een auto die van zichzelf al een ‘bruut’ uiterlijk heeft, maar de Black Stallion, zoals hij heet, laat er geen twijfel over ontstaan. Vierkante en hoekige, bonkige styling gecombineerd met veel zwart. Ook een paar angstaanjagende details vallen op. Het interieur krijgen we geen beeld van, maar zoals we al zeiden kan het wel eens dat walvispenisleer een rol speelt.

Of misschien niet. Waar je geen extreem luxe interieur nodig hebt is een film, waar naar verluidt de Black Stallion ingezet gaat worden. Welke dat is wordt niet bekend. Als het een filmauto wordt, dan slaan die details misschien ergens op (denk Mad Max), maar we kunnen er momenteel nog niet wijzer van worden. Wij verwachten een van de vele apocalyps-films of misschien een keiharde actiefilm waar dit ding onverwoestbaar lijkt.

Esthetisch is het in ieder geval weer helemaal Dartz. De toekomst van de auto zullen we in de gaten moeten houden.