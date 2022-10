Knallen met de nieuwe BMW M 1000 RR (Competition)

BMW komt met twee vernieuwde motoren, namelijk de übervette M 1000 RR en M 1000 RR M.

Motoren zijn relatief goedkoop en leveren daarbij topprestaties. Nadeel hierbij is dat je deze prestaties alleen maar tot zijn recht kan laten komen op een circuit. Op de openbare weg is het levensgevaarlijk. Echter, het blijft toch geweldig om zo’n berg power onder je kont te hebben. En dat is niet anders bij de doorontwikkelde M 1000 RR en M 1000 RR M Competition van BMW.

BMW M 1000 RR en M 1000 RR M Competition

Houd je vast! Dankzij doelgerichte stilistische aanpassingen is de luchtweerstand verlaagd. Dit brengt meer stabiliteit met zich mee en resulteert in een topsnelheid van 314 kilometer per uur. De verkoopprijs van een dergelijk scheurmonster is net geen 40.000,- euro.

Trots zijn ze bij BMW met name op de aerodynamische ontwikkeling, hierdoor leveren de motoren weer betere prestaties. Dit komt bijvoorbeeld door de nieuw ontworpen kuippanelen, gemaakt van carbon dat je ook echt kan zien. Ook is er een hoger windscherm dat rijden op een hogere snelheid comfortabeler en veiliger maakt, want er is sprake van minder winddruk op het lichaam van de berijder. We zien ook dat de M winglets zijn herzien.

Deze voorzien de motor nu van meer downforce. Hierdoor zal de motorrijder meer voorwielgrip hebben. Hiermee kan je harder en platter door de bochten en zal het apparaat minder de neiging hebben om een wheelie te maken. Wat voor sommige mensen onder ons weer een nadeel is, maar dat terzijde.

De M RR heeft een 4-cilinder-in-lijn motor die ontwikkeld is voor racen en dan met name in het World Superbike Championship. Het apparaat levert 156 kW (212 pk) bij 14.500 t/min. Het is uitgerust met een aluminium brugframe met een upside-down voorvork en een centrale veerbeen achter.

Dit alles resulteert in een krachtige motor met goede looks! Volgend jaar in het tweede kwartaal kan je hem oppikken bij je dealer.