Apollo G2J is bloedmooie supercar met fraai interieur

De Apollo G2J mag er wat ons betreft echt zijn.

Een nieuwe dag, een nieuwe supercar! Het is bij sommige mensen in het DNA bepaald dat ze gewoon om de zoveel tijd een nieuw automerk oprichten. Jan Nagel richt geregeld een nieuwe politie partij op. Dick Advocaat gaat nog één keer een ploeg coachen en rijke mensen richten sportwagenmerken op. Natuurlijk, iedereen weet dat het waarschijnlijk fout gaat, maar het verhaal van Ferruccio Lamborghini is simpelweg te mooi. Het kán goed gaan. Dat bewijzen Horacio Pagani en Christian von Koenigsegg.

Hoe zit het dan met de Future Mobility Group? Dat is het bedrijf achter de ‘Intensa Emozione’, vernoemd naar een gevoel dat veel Hitkrant-lezers in de jaren ’90 ook beleefden. Dt was een Italiaans aandoende supercar met een Ferrari V12. Nu kun je je afvragen wie daar op zit te wachten. Als je een dure Italiaanse supercar met Ferrari V12 wil kopen, kun je immers ook bij Ferrari terecht.

Verrassing

Nu is er een nieuwe Apollo supercar en het is een enorme verrassing. De auto noemen ze de G2J en het is een compleet ander type auto. Natuurlijk, het ding zal duur worden, enorm snel gaan en geschikt zijn voor twee personen. Maar daar houden de overeenkomsten tussen de G2J en (uitverkochte) Intensa Emozione wel op.

De G2J heeft namelijk een veel strakkere styling. Minder Marvel Studios en meer James Bond. Sterker nog, ergens zijn er wat Lancia Stratos- en Lotus Esprit-vibes. Niet qua lijnenspel, maar wel qua formaat en proporties. De neus is laag en plat, de cabine staat ver naar voren en de meeste massa zit aan de achterkant. Het is een clean ontwerp, zo zonder achteruitkijkspiegels maar camera’s.

Deuren Apollo G2J

De deuren zijn gelukkig wel vol drama, want ze gaan net als een McLaren naar boven/voren open. Als je aankomt op het casino in Monte Carlo of Snackbar De Koe in Lloret del Mar: je valt op op met de Apollo G2J! Als die deuren open staan, is het interieur is iets dat ons opvalt, overigens. Dat ziet er namelijk heel erg productierijp uit!

Over productiekansen gesproken, daar is niet veel over bekend. De auto dient namelijk enkel en alleen als prototype, aldus Apollo. De G2J is voorzien van elektromotoren, maar wat voor motoren en wat voor type accupakket: geen idee. Het is een soort rijdende testauto waar ze allerlei technieken op gaan uit proberen. De G2J is wat ons betreft te veelbelovend om alleen als testcase te gebruiken. Wellicht in een later stadium? Wat denk jij?

