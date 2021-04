Knotsgekke Palladium krijgt 'digitaal logboek' - Autoblog.nl

De bizar gestileerde Aznom Palladium krijgt een bijzonder digitaal logboek. Revolutionair voor zo’n gevaarte.

Af en toe lijkt de autoindustrie wel een beetje op de wereld zoals deze 65 miljoen jaar geleden was. In het krijt-tijdperk waren de dinosauriërs groot, groter, grootst. Juist deze diertjes wisten zich niet aan te passen aan de nieuwe omstandigheden waardoor alle grote dieren het níet wisten te overleven.

Nu, heel veel jaar later, is het qua auto’s een beetje hetzelfde. In plaats van een laatste maal de jaren ’60 recreëren met lichte sportwagens, zijn de laatste der mohikanen grote SUV’s. En veel grotere dan deze Aznom Palladium worden ze niet. En volgens Aznom zijn dit soort SUV’s enorm gewild.

MHG Systems

Voor de Palladium werken de Italianen samen met MHG Systems Italia. Dat is een IT-bedrijf dat als toeleverancier fungeert voor diverse automerken. Wat ze gemaakt hebben is een ‘Remote Service Unit’ met een nieuw type Wheeliot. Dat is een soort kastje dat je kunt zien als een digitaal logboek.

Het maakt niet uit waar je bent, overal ter wereld kun je inloggen en precies zien wat er aan de hand is met jouw Aznom Palladium. Niet alleen kun je de locatie, snelheid en motortoerental zien, ook wanneer je auto weer naar de garage moet voor onderhoud. Maar het gaat verder dan dat, je kunt namelijk op afstand ook de elektrische onderdelen aansturen. Je kunt de airco, radio en zelfs de koelkast uitzetten. Of aanzetten als blijkt dat je de Palladium uit uitgeleend aan je maîtresse.

Palladium uitzetten

Of de motor ook uit te zetten is in geval van diefstal wordt niet vermeld, maar zal toch wel moeten kunnen, nietwaar? Anders kun je via het device altijd volgen waar het dievengilde jouw Palladium mee naartoe neemt. Als laatste houdt het apparaatje bij wat je rijstijl is. Handig bij het doorverkopen, als je een keurige bestuurder bent, althans. Nu hopen we dat Palladium weet dat veel automerken al verregaande smartphone-applicaties hebben voor hun auto.

Mocht je vergeten zijn wat dit gekke ding ook al weer is, een kleine samenvatting. De Aznom Palladium is een project van een Italiaanse coachbuilder. In technisch opzicht is het een stokoud apparaat: het gevaarte staat op het platform van de RAM 1500. De Hemi V8 is opgevoerd naar 710 pk. Opmerkelijk, de auto voldoet aan de Emissie E6d-uitstootnormen.

Prijzen zijn nog niet bekend. Er gaan slechts 10 exemplaren van dit apparaat gebouwd worden.