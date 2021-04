Binnenkort kun je wonen in een Bentley - Autoblog.nl

Een Bentayga camper? Nee, er is een andere manier waarop je binnenkort in een Bentley kunt wonen.

Als autoliefhebber moet je ook ergens wonen. Dat kan op vele manieren en we helpen je graag met het scannen van leuke stekjes voor jou en je eventuele auto’s. Zoals vanavond nog, een mooi optrekje in Nuenen-Zuid.

Bentley huis

Er komt binnenkort een toren vol met mooie optrekjes beschikbaar. Deze gaat geplaatst worden in Miami, Sunny Isles Beach om precies te zijn. Normaliter iets wat aan onze neus voorbij gaat, maar dit keer is het wel een opvallend project. De uitvoerder is namelijk Bentley.

Blikvanger

Daarmee kun je dus min of meer in een Bentley wonen. Bentley gaat trouwens niet ineens prefab-huisonderdelen in elkaar schroeven in Crewe. Ze zijn vooral betrokken bij het ontwerp en de naamgeving. De woontoren gaat uitgevoerd worden door Dezer Development en is naar een ontwerp van Sieger Suarez Architects. De toren wordt naar verwachting 228 meter hoog (60 verdiepingen) en wordt verdeeld in zo’n 200 luxe appartementen. De toren is dus groot en komt te staat aan de kust: een echte blikvanger. De binnenste vorm met de ‘schilden’ aan de buitenkant doet ons trouwens denken aan een PlayStation 5. Dat is geen kritiek trouwens, enkel een observatie.

Auto’s

Is wonen in de Bentley toren dan nog extra speciaal als je een Bentley bezit? Niet perse, maar het past wel. Elk appartement wordt namelijk gepaard met toegang tot een stukje garage. Hier kun je je auto’s opslaan en met een autolift worden deze in je garage gezet. Ruimte dus voor meerdere auto’s, zodat je Bentayga gewoon naast je Flying Spur én je Continental GT kan staan. Andere auto’s zullen vast welkom zijn, maar verwacht gefronste wenkbrauwen.

De toren gaat gebouwd worden in 2023 en wordt geopend in 2026. Wat de appartementen gaan kosten, is niet bekend. Voor als wonen in een Bentley niet je ding is, maar je wél een Brits automerk als bouwer voor je huis wil aanwijzen, komt er ook nog een soortgelijk project van Aston Martin. Rivaliteit rondom woontorens van luxe Britse automerken: welkom in 2021.