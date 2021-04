Tiguan Black Rino is lager dan de 'R' - Autoblog.nl

De Tiguan Black Rino is de laagste die VW heeft gemaakt tot nu toe.

Een crossover verlagen. Dat is toch een beetje een raar concept. En toch zien we het overal. De verlaagde crossover is namelijk erg populair. Zo is er een Tiguan R-Line, die net even wat lager ligt. Sinds kort is er ook een Tiguan R. Dit sportieve topmodel is nog iets verder verlaagd.

Maar het kan nog veel lager. Dat toont deze Tiguan Black Rino aan. Het is een projectje van Volkswagen USA (je weet wel, die zichzelf Voltswagen wilden noemen) en Orchid Euro, een tuner gespecialiseerd in Volkswagens. De basis is een Volkswagen Tiguan SE R-Line. De auto is ontwikkeld voor tuning-minnende fiets-liefhebbers. Volgens hun makers zijn er veel overeenkomsten tussen de mountainbike en de VW Tiguan.

Tiguan Black Rino

Dan kunnen ze onmogelijk de Tiguan Black Rino bedoelen. Het apparaat is namelijk bijzonder laag uitgevoerd dankzij Solowerk-ophanging. Daarnaast liggen er 20″ inch Rotiform OZR-velgen onder. Dankzij een setje spacers is de stance erg goed gelukt. Vreemd detail zijn de sidesteps, die fungeren als een soort sideskirts. Die zijn overigens geheel origineel van Volkswagen en als accessoire leverbaar. Om het geheel af te maken zijn er remmen van de firma Forge en een sportuitlaat van Borla.

Niet sneller

Of de Volkswagen Tiguan Black Rino ook sneller is dan normaal, wordt niet vermeld. De motor is relatief eenvoudig te kietelen naar meer, maar wellicht dat VW dit liever niet wilde. Het is namelijk een samenwerkingsporject om originele Volkswagen accessoires aan de man te brengen. Vandaar de trekhaak, fietsendrager en het hondenrekje met houder voor je fietshelm.

Er zijn geen productieplannen voor de Tiguan Black Rino. Het zijn echter allemaal accessoires die je gewoon kunt bestellen. Dus, als je de video zorgvuldig bekijkt en de accessoires noteert, kun je je eigen versie maken.