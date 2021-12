Bizarre Aznom Palladium klaar voor uitlevering

Bijna 2 meter hoog en 6 meter lang, de Aznom Palladium is geen alledaagse verschijning.

Al eerder gehoord van Aznom? Het is een Italiaans bedrijf, gevestigd in Monza. Het bedrijf produceert eigen creaties op basis van bestaande voertuigen, maar bouwt ook one-off modellen. Aznom werkt aan een complete line-up modellen, denk aan de Serpas (een roadster), Serpas Coupé, de Dolcevita (een open GT) en de Palladium.

Tien stuks

Van die Palladium heeft Aznom al een eerste exemplaar gebouwd. De bedoeling is om er nog negen te bouwen, zodat er tien zijn geproduceerd. Het is een wat vreemde auto: een mix van een sedan met een SUV. We scharen hem maar in het rijtje van de Dartz Black Snake. Bijzonder, maar wel een beetje fout.

Eerst maar eens even de specs. De Aznom Palladium is uitgerust met een 850 pk en 1.050 Nm sterke twinturbo V8 met 6.350 cc slagvolume. Om de zes meter lange Palladium weer tot stoppen te dwingen, installeert Aznom forse koolstofkeramische remschijven met een diameter van 450 mm voor en 420 mm achter. Daarmee heeft Aznom een record in handen, want dit is het grootste koolstofkeramische remsysteem op een straatlegale auto.

Inclusief loveseat

Als basis dient een RAM 1500 pick-up, maar heel veel is daar niet meer van te zien, behalve in het interieur. Heel ‘coronaproof’ is de Aznom Palladium overigens niet. De auto heeft namelijk een loveseat achterin, dus gescheiden van elkaar zitten is er niet bij. Goed voor de romantiek, dat wel natuurlijk. Bij een zijdelingse aanrijding twijfelen we overigens wel over de veiligheid.

Aznom heeft sinds de officiële onthulling van de Palladium in november 2020 zijn tijd besteed om testkilometers te maken en ontwikkelingswerk uit te voeren. De fabrikant vindt hem nu goed genoeg om aan te klanten te leveren. Aznom trapt af in – eigenlijk weet je het al natuurlijk – de Verenigde Arabische Emiraten. Het prijskaartje bedraagt naar verluidt meer dan 300.000 dollar.