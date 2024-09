Het beste voor je verhoogde SUV: verlagen

Leuk, die hoge instap, maar je maakt een lekker dikke sjaak van je SUV als je hem juist verlaagt.

Om even een knuppel in een hoenderhok te gooien: SUV’s hebben zeker wel voordelen. Met een hogere bodemspeling heb je de ruimte om grotere (comfortabelere) banden te monteren, heb je meer opties voor vering en de instap vindt men ook fijn. Het gaat mis wanneer fabrikanten woorden als ‘dynamisch’ en ‘sportief’ in de mond nemen. Een auto verhogen en dan weer verlagen onder het mom van sportiviteit klinkt uiterst tegenstrijdig. Begin dan laag. Ergo: je kan beter een Golf R dan een T-Roc R nemen.

Hyundai Ioniq 5 N

De Hyundai Ioniq 5 N is een twijfelgevalletje. Het is in theorie een SUV/crossover, maar doet proportioneel wat hatchback-achtig aan. Het is wel een beul van een auto en dat merk je wel als je er één ziet. De N-opsmuk van de N-versie maakt het op zich nog best een tof apparaat. En we moeten het Hyundai meegeven: je krijgt niet de keuze om een ‘lage’ Ioniq 5 N te kopen, want die is er simpelweg niet.

KW

Je kan wel even aankloppen bij KW. Dit Duitse bedrijf ken je vast van hun onderstellen, met name schroefsets. Hun KW V3 schroefset past nu ook onder de Ioniq 5. Daarmee kan je het rijgedrag aanpassen en de hoogte instellen. En dat staat de Koreaanse super-EV puik.

Volgens KW zakt de Ioniq 5 N dankzij de V3-set 10 tot 35 mm door zijn hoeven. Precies wat ‘ie nodig had, als we de plaatjes mogen geloven. Een setje BBS-velgen maakt het geheel wel af uiteraard. Overigens is de N wel iets verlaagd ten opzichte van de Ioniq 5, maar past de V3-set ook op de normale Ioniq. Die kan dan 50 millimeter lager te komen liggen. Uiteraard is de demping en rijhoogte met de hand aan te passen, zoals het een goede schroefset betaamt.

Oftewel: wat ons betreft verplichte kost voor de Hyundai Ioniq 5 N. Helaas kost het wel weer 2.499 euro extra. Ach, wat is dat bovenop de vanafprijs van 73.995 euro in Nederland?