Dit sportieve label heeft het (te) kort overleefd

Een nieuw sportlabel verzinnen blijkt niet zo makkelijk te zijn als aanvankelijk gedacht voor Volkswagen.

Hoe heet een snelle Volkswagen? Een GTI. Hoe heet een nóg snellere Volkswagen? Vroegâh een R met twee cijfers die de motorgrootte aanduidden, nu simpel de letter R. En als het een elektrisch model is? Dan moet je weer een andere combinatie onthouden. Volkswagen onthulde namelijk voor de topversie van de ID.4 de nieuwe combinatie GTX. De bedoeling is of was een soort elektrische GTI wat op zich wel klopt als je kijkt naar de performance. De GTI-versie van een Volkswagen is de versie met pit die het niet overdrijft. Dankzij 299 pk in tegenstelling tot 204 dankzij vierwielaandrijving, doet de GTX dat in theorie perfect. Deze versie kwam later ook voor de ID.5, ID.3, ID.7 en zelfs de ID. Buzz.

Einde GTX

Zijn we er al aan gewend, deze elektrische equivalent van GTI? Ja? Jammer dan: Volkswagen gaat er weer mee kappen. Dat meldt CEO van Volkswagen Thomas Schäfer aan Autocar. GTX is het label bedoeld voor de MEB-modellen, maar in de toekomst gaat het merk weer terug naar hun roots. Dat betekent enerzijds dat het GTX-label eigenlijk zo snel weer verdwijnt als dat ‘ie kwam (de ID.4 GTX komt uit 2021), wat het doel van GTX nog dat kleine beetje extra vaag maakt.

GTI

Schäfer’s oplossing voor het probleem is eentje die je aan kan zien komen: Volkswagen gaat de labels GTI en R naar hun EV’s brengen. Een preview daarvan zagen we al in de vorm van de ID. GTI, een auto die de geest van de Golf GTI naar een elektrisch model moet brengen. Een Golf-achtig GTI-model en wellicht zelfs een spirituele opvolger voor de Polo GTI op basis van de ID.1 die er nog aan zit te komen, is dus niet uit te sluiten.

R

En R? Dat wordt een volledig EV-merk, maar hoe dat er precies uit gaat zien blijft nog ietwat vaag. Schäfer wil namelijk de GTI-naam vooral bij zijn origine houden en dus vooral voorwielaangedreven hatchbacks met die naam bouwen. Alle performance-EV’s daarboven zouden dan dus R kunnen gaan heten.

GTX wordt dus uitgefaseerd, maar er is geen plan om de huidige lichting GTX-modellen een andere naam te geven. Verwacht dus geen ID.3 GTI of ID.7 R, in ieder geval niet als een GTX met ander logo.