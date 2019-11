Tesla Cybertruck: de beste reacties van het internet

De opvallende pickup is voer voor het wereldwijde web.

Sommige merken hebben geen reclame nodig. Het product krijgt gegarandeerd aandacht. Zo is dat tevens met de producten Tesla. Ze vragen er soms ook om. CEO Elon Musk zegt of doet regelmatig opvallende dingen. Helemaal met de absurde pickup die onlangs werd gepresenteerd.

Niet alleen jij en ik vinden er wat van. De hele wereld valt over de Cybertruck. De creatieve wereld van het internet hebben er grappige memes op bedacht. Een selectie van de leukste bijdragen hebben we gedeeld in dit artikel.

De Cybertruck is inmiddels een hit. Een mijlpaal van 200.000 reserveringen werd gisteren bereikt. Dat klinkt misschien heel indrukwekkend, maar daar moet wel een kanttekening worden geplaatst. Het reserveren van een Cybertruck gaat middels een aanbetaling van 100 euro. De reservering kan kosteloos geannuleerd worden. Het is dus afwachten hoeveel van die 200.000 reserveringen daadwerkelijk overgaan tot een order. Je zit immers (voorlopig) nergens aan vast met zo’n order. Ook met de aankondiging van de Model 3 waren er honderduizenden reserveringen, met uiteindelijk tienduizenden mensen die toch de reservering annuleerden. Alles over de nieuwe Tesla Cybertruck lees je in dit artikel. De memes, grappen en grollen check je hieronder!

Urbacar in 1975 mechanics magazine

Find the differences 🔍#cybertruck pic.twitter.com/rLTyACjqfc — Andrea (@andreanigro_) November 23, 2019