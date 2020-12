Koenigsegg Regera voor het eerst op een veiling - Autoblog.nl

Dit is je eerste kans om een Koenigsegg Regera via een veiling aan te schaffen. Spoiler: het is niet op The Collectables.

De Koenigsegg Regera is alweer vier jaar ‘onder ons’. De bijzondere hypercar trok met name de aandacht door zijn opmerkelijke manier van versnellen. De Zweedse autofabrikant koos er niet voor om een traditionele versnellingsbak te gebruiken, maar de Regera kreeg een complexe hybride aandrijflijn.

Koenigsegg Regera veiling

De gebouwde exemplaren worden mondjesmaat uitgeleverd aan klanten. De kans dat je er eentje tweedehands op de kop kunt tikken is dus klein. Er is zelfs nog nooit een Regera op een veiling opgedoken, maar daar komt binnenkort verandering in. RM Sotheby’s heeft in Arizona de eer om als eerste veilinghuis een Koenigsegg Regera op een veiling aan te bieden. Van de Regera worden maar 80 stuks gemaakt en dit is er eentje uit 2019.

Het was meer een kunstwerk schuine streep investering dan een auto om mee te rijden. Dit exemplaar heeft nog geen 200 mijl op de teller staan en is geleverd aan een dealer in Chicago. De eerste eigenaar is niet voorzichtig omgegaan met de optielijst. Volgens het veilinghuis is er voor 217.000 dollar aan opties aangevinkt op de Regera. Onder andere vele carbon fiber extra’s en 24-karaats gouden details hebben bijgedragen aan dat krankzinnige bedrag.

Alle ogen van Regera-bezitters zijn straks gericht op Arizona. De vraag is natuurlijk wat zo’n hypercar nu gaat opleveren. De nieuwprijs lag op 1,9 miljoen dollar. Zal de Koenigsegg Regera op deze veiling meer opleveren dan de nieuwprijs, of blijkt het toch een financiële tegenvaller? U mag nu inzetten, de veiling is over een paar weken.