Wordt de nieuwe Koenigsegg minder spectaculair?

Je kunt natuurlijk niet bezig blijven met steeds extremere auto’s bouwen.

Als je het zo op een rijtje zet lijkt het alsof Koenigsegg al heel wat modellen heeft gehad. Er was de CC, de CC8S, de CCR, de CCX, de Agera, de One:1, de Regera en de Jesko. In werkelijkheid zijn dit vooral varianten en doorontwikkelingen van elkaar. De auto’s werden telkens weer sneller en voorzien van steeds grotere spoilers. Maar het houdt een keer op, toch?

Met de jaarwisseling liet Koenigsegg een teaser zien van de volgende stap. Hun goede voornemen? “Meer ultieme performance door slimme engineering en optimaal design.” Dat willen ze dus doen met een nieuw model, want het bijgaande plaatje laat een auto zien die we nog niet kennen.

Natuurlijk, het silhouet oogt heel vertrouwd, maar aan details als de achterlichten kun je zien dat het om iets nieuws gaat. De auto is opvallend clean, want we zien geen grote spoilers. Het lijkt erop dat Koenigsegg daarmee terug gaat naar het simpele design van de oer-Koenigsegg, de CC8S. Er zijn ook wat elementen van de CCX en CCR te zien. Daarmee zouden de Zweden dus teruggaan naar hun roots.

Het toeval wil dat er dit jaar precies 20 jaar verstreken zijn sinds het eerste model van Koenigsegg in productie ging. Wellicht is dit dus een reden voor het merk om terug te grijpen naar het (recente) verleden.

Dit betekent waarschijnlijk ook dat het nieuwe model minder extreem en dus minder snel wordt dan de Jesko. De 1.623 pk sterke Jesko Absolut is het snelste model ooit van Koenigsegg en zal dat misschien wel blijven ook.

Wat Koenisegg precies in petto heeft is nog even afwachten. Naast dit nieuwe model zit natuurlijk ook de Gemera er nog aan te komen. Dit is een vierpersoons GT, maar dan op de Koenigsegg-manier. Deze auto staat voor 2023 op de planning.