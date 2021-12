Kijk nou, een Koenigsegg Regera die echt gebruikt wordt

Dat zie je niet vaak. Een klant die zijn Koenigsegg Regera daadwerkelijk gebruikt om te rijden.

Videobeelden van de Koenigsegg Agera of de oudere modellen van het Zweedse automerk vinden is niet zo moeilijk. Met name in de Verenigde Staten zijn er autoliefhebbers met diepe zakken die maar wat graag met hun Ei rijden. Maar van de Regera is een stuk minder materiaal te bespeuren. Is deze bijzondere Koenigsegg gedoemd te verdwijnen in de diepe kelders van peperdure autocollecties?

Niet als het aan de eigenaar van deze Koenigsegg Regera ligt. Deze meneer maakt vrolijk kilometers door het altijd pittoreske Londen. De laatste jaren is de hoofdstad steeds minder autovriendelijk geworden in een poging het aantrekkelijker te maken om het OV te nemen of op je fiets te stappen. Denk aan extreem lage snelheden en een milieubelasting voor voertuigen met een verbrandingsmotor. Desalniettemin zijn er nog altijd voldoende supercars en hypercars te bespeuren in de stad. Zoals deze Regera dus.

Het gaat hier om een auto van een klant. Dus geen gelikte promo van Christian von Koenigsegg die kwijlt over zijn eigen auto of andere PR-ongein. Gewoon iemand die netjes zijn miljoenen heeft overgemaakt en nu vol trots in de Regera toert. Rijden in een drukke stad is vaak een drama, maar daar heb je met een Koenigsegg Regera geen last van. Door het ontbreken van een conventionele versnellingsbak is het lekker tokkelen. 5 km/u gemiddeld rijden met een 1.500 pk sterke Koenigsegg door drukke straten. Wat een droom.

Videocredit: TheTFJJ via YouTube