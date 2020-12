Je kunt eindelijk een Aspark Owl kopen - Autoblog.nl

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het mogelijk om de Aspark Owl te kopen!

Het was, even kijken, toch alweer drie jaar geleden dat we voor het eerst hoorden van de Aspark Owl. De zoveelste (elektrisch) supercar, dit keer van Japanse komaf met duizelingwekkende specificaties. Gelukkig niet de zoveelste luchtbel, want de Owl is werkelijkheid geworden. In Osaka, Japan is de eerste showroom geopend en vanaf heden is het mogelijk om er eentje te bestellen.

De Aspark Owl is de snelst accelererende auto die je op dit moment kunt kopen. Deze claim slaat op de 0-100 km/u tijd van de auto. Die bedraagt een duizelingwekkende 1,9 seconden. Een keertje knipperen met je ogen en je zit al op de maximum toegestane snelheid op de Nederlandse snelwegen bij daglicht. Er zijn vier elektromotoren, samen goed voor maximaal 2.012 pk en 2.000 Nm koppel. De topsnelheid ligt op 400 km/u en de actieradius zou 400 kilometer moeten bedragen.

Aspark Owl kopen

Er worden in totaal 50 exemplaren van het apparaat gemaakt. Europa krijgt er 20, Azië en het Midden-Oosten mogen bekvechten over eveneens 20 stuks en Noord-Amerikaanse markt krijgt er 10. Het goede nieuws is dat de orderboeken voor Amerika en Europa eindelijk zijn geopend. Een Aspark Owl kopen begint met het invullen van een formulier op de site van het merk. In verband met de gelimiteerde oplage moet je een soort motivatiebrief schrijven waarom jij recht zou hebben op je order. Ook moet je aangeven of je de auto als daily driver gaat gebruiken, of bijvoorbeeld als track tool. Het kostenplaatje ligt op bijnaasp drie miljoen euro. Yikes.