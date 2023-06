Koenigsegg sloopt kersvers Rimac record [video]

De Koenigsegg Regera pakt een nieuw wereldrecord in de sprint van nul naar 400 km/u en terug. Rimac is nu zijn record al weer kwijt.

Het is aan tussen Koenigsegg en Rimac. Waar krap een maand geleden Rimac nog 23 records vestigde en er dus een aantal afpakte van het Zweedse merk, is het nu de beurt aan Koenigsegg om in ieder geval één record terug te pakken.

We hebben het dan over de sprint van nul naar 400 kilometer per uur en dan weer terug naar nul. Dat record stond sinds 2019 al op naam van de Koenigsegg Regera, maar werd dus pas geleden door de Rimac Nevera aangescherpt. De Regera deed het in 2019 in 31,49 seconden. De Rimac in 29,94 seconden.

Terug naar Zweden

Dat record moest terug dachten ze in Zweden. Dus werd er een circuit gezocht met strakker en gladder asfalt. Daarnaast werden er nieuwe Cup2R-banden van Michelin gemonteerd en gassen maar! En remmen natuurlijk. Het resultaat: 28,81 seconden.

Niet slecht om je eigen wereldrecord aan te scherpen in een auto die toch al tien jaar geleden is bedacht en ontwikkeld. Overigens wordt er in het persbericht met geen woord gerept over Rimac, alleen dat ze nu zelf weer recordhouder zijn.

Vliegveld Örebro

Dat strakkere asfalt werd gevonden op het vliegveld van Örebro, ten westen van Stockholm. De landingsbaan is 3274 meter lang en dat is kennelijk lang genoeg voor de recordpoging van het merk. De volgende stap lijkt ons om de Rimac Nevera die kant op te brengen. We verheugen ons op de strijd.

Koenigsegg Regera record

We grappig trouwens dat de typenamen van de kemphanen zo op elkaar lijken, maar dat zal wel toeval zijn? Regera is overigens Zweeds voor “heersen”. Wat dat betreft lijkt het logisch dat ze het record terug wilden veroveren.

Het record wordt door oprichter en CEO van het merk Christian von Koenigsegg dan ook als heel belangrijk gezien. Dit specifieke record laat namelijk elk aspect van de extreme prestaties van de auto zien.

Het feit dat de Regera de autowereld na al die tijd nog steeds kan verrassen en verbazen, getuigt niet alleen van zijn tijdloze design, maar ook van techniek en technologie die de concurrentie ver vooruit was. Het is iets waar ik enorm trots op ben. Aldus naamgever en CEO van Koenigsegg

We zijn benieuwd of Rimac de handschoen oppakt, of wellicht is er nog een ander merk te porren voor deze wedstrijd ver plassen. Zodra er een auto nog sneller is, lees je het uiteraard hier. Voor nu, hier de beelden van deze poging: