Autoblog Spot van de Week: Rimac Nevera

De allereerste Rimac Nevera is gespot in Nederland.

Nieuwe hypercarfabrikanten zijn er genoeg, maar er zijn er maar weinig die daadwerkelijk toekomen aan het bouwen van hypercars. Laat staan dat de auto gewoon in Nederland te krijgen is. Rimac is daar echter toch in geslaagd.

Een sportwagenfabrikant uit Kroatië hadden we een jaar of tien geleden weinig kans gegeven, maar Mate Rimac heeft toch een indrukwekkend bedrijf op weten te zetten. Niet alleen door een hypercar te ontwikkelen, maar ook door technologie te leveren aan grote autofabrikanten. Rimac is inmiddels zelfs eigenaar van Bugatti.

Ondanks alle andere activiteiten is Rimac ook hun hypercar niet vergeten. De productie van de Nevera is inmiddels gestart. Zoals we vorige week schreven, heeft het merk zelfs een Nederlandse importeur, in de vorm van Pon. Om die reden was er ook een exemplaar in Nederland, die @tiescarphotography wist te spotten in Amsterdam.

Qua uitstraling doet de Rimac Nevera absoluut niet onder voor hypercars met een verbrandingsmotor. Met zijn LaFerrari-achtige vleugeldeuren en joekel van een spoiler is het een bijzonder imposante verschijning.

Op een van de foto’s is ook te zien dat de auto met rokende bandjes wegrijdt. Dat moet niet heel moeilijk zijn, met 1.914 pk en 2.360 Nm aan koppel. Voor het vermogen heeft Rimac trouwens een leuk geheugensteuntje in de vorm van het kenteken.

Deze Rimac Nevera is dus het eerste exemplaar op Nederlandse bodem. Heel veel meer zullen er waarschijnlijk niet volgen, maar wie weet komen er één of twee op kenteken. Aan de bpm zal het niet liggen.

