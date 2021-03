Kogelwerende Camry is ideaal survival auto - Autoblog.nl

Letterlijk overleven doe je in deze kogelwerende Toyota Camry.

Het zou je maar gebeuren. dat je dermate populair c.q. berucht bent dat je niet meer normaal over straat kunt gaan. Of het nu voortkomt uit je Twitter-gewoontes, politieke opvattingen of relatiestatus op Facebook, sommige mensen kunnen niet zoals jij en ik de weg op.

Opvallende auto’s

Omdat het zo levensgevaarlijk is, moet dat meestal gebeuren in een enorme auto met kogelwerend glas en andere modificaties om geweerschoten en aanvallen te kunnen pareren c.q. ontvluchten. Maar in de meeste gevallen zijn het zeer opvallende auto’s. Enorme limousines en gigantische SUV’s. Of in het geval van de auto van Joe Biden, allebei. ‘The Beast’ ziet er namelijk uit als een sedan, maar is technisch gezien een echte SUV met ladderchassis.

Als je slim bent, ga je niet in zo’n opvallende auto rijden, maar eentje die nauwelijks opvalt in het verkeer. Het nadeel is dat die auto’s dan weer niet bestand zijn tegen de heftigere geweerschoten, mocht het rapaille je dan toch gevonden hebben. Wat dat betreft is deze kogelwerende Camry een uitkomst.





Kogelwerende Camry

De auto is een product van INKAS, een bedrijf dat gepantserde auto’s bouwt. Waar ze normaal gesproken kiezen voor auto’s als een Lincoln Navigator of BMW X7, hebben ze nu een Camry aangepakt. De kogelwerende Camry is voorzien van runflat banden en een verstevigd chassis. Dat laatste heeft ‘ie ook wel nodig ook, want de auto is voorzien van beveiliging op ‘BR6’-niveau. Dat is een behoorlijk niveau, waarbij de auto kogels van een 7.62 mm assault rifle én diverse handgranaten (DM51 niveau) moet kunnen weerstaan.

Onder de kap van de Toyota vinden we in dit geval niet de 2.5 viercilinder met hybride aandrijving, maar de 3.5 V6 met 301 pk. Mocht je een grotere sedan wensen, de INKAS levert ook bepantsering voor de Toyota Avalon en Lexus LS500.