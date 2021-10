Moeten we gedag zeggen tegen de slechtst verkopende bestseller?

Er hangt een donderwolk boven een model in de Toyota line-up dat extreem goed verkoopt, maar hier niet.

Inschattingsfoutjes. Iedereen maakt ze. In het verkeer vaak vervelend, want het kan zorgen voor een ongeluk. Als bedrijf is het ook zeer vervelend, want het betekent soms verlies en soms verspilde moeite. Dat laatste lijkt het geval bij een beslissing die Toyota recent maakte.

Toyota Camry

Hoofdrolspeler is de Toyota Camry. Vroegâh helemaal niet raar dat die gewoon in de prijslijsten staat. Hij is hier immers gewoon vanaf 1987 tot 2004 nieuw geleverd in vijf generaties. Vanaf 2004 bleek echter dat de markt der grote sedans, helemaal met grote zuipende V6-motoren, hier niet echt meer de norm waren. De stationwagon en ondertussen ook de SUV rukten op en bovendien koos men liever voor de wat meer Europese Avensis.

Einde verhaal voor de Toyota Camry? Absoluut niet. Elders ter wereld, vooral de VS en grote(re) Aziatische markten, was de Camry dé auto. Iets meer auto dan de Corolla en toch nog redelijk te betalen. Met de Corolla in je assortiment zou het nooit de best verkochte auto ooit worden, maar we mogen de Camry toch ondertussen wel toevoegen aan het rijtje best verkochte auto’s aller tijden. Om die cijfers nog een beetje op te krikken, kwam de auto terug naar Europa!

Camry in Europa

Tenminste, het idee was om de cijfers op te krikken. Je kan hem alleen krijgen met een 2.5 liter hybride viercilinder, waardoor hij iets voordeliger in de milieucategorieën zou moeten belanden. Kijken we even naar Nederland, dan heeft dat niet gewerkt. Als er geen stekker aan zit mag je er hier gewoon de volle mep voor betalen (en leasen is ook niet belachelijk voordelig) en dan nog: voor net iets meer dan de vanafprijs van 41.995 euro heb je ook bijvoorbeeld bijna een Audi A4 en directe concurrenten als de Passat, Insignia en Talisman zijn een flinke duit goedkoper. Het is geen recept voor succes hier, maar wij zijn niet de enige.

Exit in Duitsland

In Duitsland heeft Toyota namelijk aangekondigd dat ze gaan stoppen met de Camry. De return heeft slechts twee jaar geduurd en in het hele jaar 2020 kochten slechts 544 mensen een Camry in Duitsland. Wat concurrenten doen is niet bekend, wel is bekend dat de enige auto’s die onder de Camry komen qua aantallen de GT86, Supra en Mirai zijn. In Nederland is de situatie niet anders en hier zijn er zelfs meer Mirais verkocht. Er vonden namelijk niet eens vijftig Camry’s een eigenaar.

Een geinig idee om een grote naam terug te krijgen in onze markt, maar wij durven het toch een inschattingsfout te noemen. In een crossover- of SUV-wereld is de Toyota Camry – in ieder geval hier – ten dode opgeschreven. Officieel kan je hem hier nog bestellen, maar wij vrezen het ergste. (via Autohaus)