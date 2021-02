Toyota Camry GR Parts is lekker overdreven dik - Autoblog.nl

Lekker opvallen kan prima met de Toyota Camry met GR Parts. Nu nog een lekker dikke motor.

De Toyota Camry kunnen we onmmogelijk een muurbloempje noemen. Dat is weleens wat anders geweest. In de jaren ’90 werden deze rijdende kopjes kamillethee met valdispert bijzonder duf gestileerd.

Het is wetenschappelijk bewezen dat de styling en het interieur van de Camry uit de jaren ’90 een beter effect hadden op kinderen met ADHD dan Ritalin. Het is overigens pure kolder om een punt te maken dat de Toyota Camry bijzonder saai was.





Toyota Camry GR Parts

De auto is een tijdje verdwenen van het Europese toneel, maar de huidige Camry staat weer te shinen in de Toyota-showrooms in de lage landen. Er is één motor leverbaar (een 2.5 hybride), maar wel een hoop uitrustingsniveau’s: Active, Dynamic, Executive, Premium en Business Plus. Daar zit nog niet echt een sportief smaakje tussen. Gelukkig zijn hier de accessoires van Gazoo Racing en Modellista.

















Aanzienlijk dikker

Het was al niet echt een muurbloempje, maar je kan nu je Camry aanzienlijk dikker maken. De Toyota Camry GR Parts is voorzien van een diepe voorspoilerlip. In combinatie met de witte uitvoering met zwart dak en zwarte details lijkt het bijna een sportief topmodel te zijn. De velgen zijn 19 inch groot. Daar naast zitten er andere sideskirts, achterskirt en spoiler op. Je kan kiezen of je de nieuwe details in hoogglans zwart wenst, of juist in carrosseriekleur. Een tikkeltje optimistisch zijn de uitlaten en de diffusor.











Modellista

Het smoelt heel erg goed, maar het blijft een 2.5 viercilinder met 218 pk en 221 Nm. Niet verkeerd, maar de Toyota Camry GR Parts ziet er véél sneller uit dan dat deze is. Gelukkig is er nog een optie. Naast GR Parts kun je ook onderdelen scoren van Modellista. Dit is een andere lijn van Toyota. Ook hier krijg je een mooi sluitend tupperware-pakket, maar dan met een iets chiquere uitstraling.

De bumper, skirts en spoilers zijn nu decent dik. De velgen zijn ook hier 19 inch groot (18 inch is ook mogelijk). Ook hier kun je kiezen of de Camry Modellista onderdelen in hoogglans zwart worden afgewerkt of in de carrosseriekleur. Het geeft de auto wederom een eigen uitstraling, zonder dat je bij elk verkeerslicht jezelf teleurstelt.











Toyota GR Parts niet officieel naar NL

De onderdelen voor de Toyota Camry GR parts (en die van Modellista) zijn voorlopig alleen in Japan te bestellen. Met Google Translate, wat doorzettingsvermogen en wat Yens achter de hand moet je het vast ook op je Nederlandse Camry kunnen schroeven.

