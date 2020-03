Komst van Tesla-killer Lucid Air helaas uitgesteld

De elektrische super sedan neemt zijn tijd om de wereld te verslaan. Helaas is de Lucid Air uitgesteld.

We zitten een beetje op een overgangspunt. Oude fabrikanten vergaan. Merken die te laat geïnvesteerd hebben in nieuwe technologieën gaan het zwaar krijgen en kunnen op den duur gaan verdwijnen. Gelukkig komen er ook nieuwe (sub)merken bij.

Nieuwkomers

Intussen hoort Tesla niet meer bij de ‘nieuwe’ merken. Het merk gaat alweer een tijdje meer en groeit gestaag. Tesla is zelfs een beetje de PVV van de autowereld. Niet vanwege hun progressieve gedachtegoed of gevoel voor humor, maar vanwege hun leider. Waar Wilders een van de langst zittende fractievoorzitters is, is Elon Musk één van de langst zittende CEO’s in de automotive wereld.

Lucid Motors

Genoeg politiek voor vandaag, want het gaat over brutale nieuwkomers. In dit geval Lucid Motors. Van de vele projecten is deze zeer interessant om te volgen. Net als bijvoorbeeld Rivian is het merk compleet nieuw, maar zeer veelbelovend. Aanvankelijk was het de bedoeling doen om hun nieuwe model, de Air, tijdens de New York Auto Show te lanceren.

Luxe auto’s

Vanwege het coronavirus is deze niet doorgegaan. Dat betekent automatisch dat de officiële introductie iets langer op zich laat wachten. Jammer maar helaas wordt de introductie van de Lucid Air uitgesteld. Het is de bedoeling om de Tesla model S-killer aan het einde van de zomer alsnog te introduceren. De Lucid Air wordt niet alleen in de markt gezet als een concurrent voor Tesla, maar voor alle luxe auto’s in de hogere middenklasse. Denk dus aan de Mercedes-Benz CLS, Audi A7 en Porsche Panamera.

643 km

De auto die je op de afbeeldingen ziet, is nog het prototype. Reken er maar op dat de productieversie iets zal afwijken, maar niet veel. De auto wordt in eerste instantie geïntroduceerd als ‘Dream Edition’. Deze zal voorzien van een enorm accupakket die bij de Lucid Air cilindervormig zijn. Op een volle accu moet je 643 km kunnen halen. Meer uitvoeringen met minder range en een lagere prijs worden op de termijn leverbaar.