Wheelsandmore AMG GT63S heeft een vieze bijnaam

Waarom de Wheelsandmore AMG GT63S zo’n vieze bijnaam heeft, begrijpen wij ook niet.

Een paar weken geleden, nog voor het corona-gebeuren, zat ondergetekende te noeste arbeid te verrichten. Althans, dat was de mededeling naar Autoblog Pater Familias en hoofdredacteur @michaelras.

Geheel ‘per ongeluk’ stond de Mercedes-configurator te draaien op de laptop. Even checken wat zo’n apparaat ook al weer kost en welke velgen het mooiste staan onder de AMG GT 4-Door Coupé. Ga voor een rode (is standaard!) met de 21″ putdeksels. Geeft ‘m een lekkere jaren ’80 Brabus-vibe. Oh ja: kies voor de instapper, die heeft voldoende vermogen (367 pk is zat) en heeft premium achterwielaandrijving.

Maar ja niemand bestelt dat daadwerkelijk. Mensen die shoppen in deze klasse willen eigenlijk het dikste van het dikste en betalen daar graag voor. Dus alle goede intenties ten spijt, men gaat liever een zwart exemplaar met topmotorisering halen dan een onmogelijk te verkopen instapper. Als je dan toch wilt afschrijven, koop dan wat spulletjes bij de firma Wheelsandmore.

Dit is namelijk hun laatste project, met een hoogst discutabele naam: de ‘Cummander’. De tuner begrijpt dat deze naam ietwat dubbelzinnig opgevat kan worden. Sterker nog, de rest van het persbericht is dermate smerig dat wij jullie deze citaat niet wilden onthouden:

With the use of the AMG 4.0 bi-turbo engine it is almost like in the 90s when the same actors in every second erotic film in other constellations excited the fans and friends.

In het Duits moet dit nog smeriger klinken. Gelukkig hebben ze ook een Duits persbericht meegestuurd met eenzelfde smeuïge passage. Gelieve te lezen met de stem van Falco:

Es ist fast schon wie in den 90er Jahren, als in jedem zweiten Erotikstreifen die gleichen Darsteller in anderen Konstellationen die Fans und Freunde der damals noch anstößigen Filmchen begeisterten.

Anyway, door naar de auto, de Wheelsandmore AMG GT63S. Men levert twee pakketjes. De eerste is een zogenaamde Tec-Tronic upgrade. Dat is een eenvoudig te installeren software optimisatie. Deze kost 2.160 euro (excl. btw) en is goed voor 700 pk en 975 Nm. Voor de context: dat is 60 pk en 70 Nm meer dan standaard. Stap twee is dezelfde ECU-upgrade, maar dan met andere downpipe, sportkats en Capristo-uitlaat. Het resultaat is 750 pk en 1.010 Nm aan koppel.

Maar je hebt het topmodel gekozen én je hebt het geld. Waarom dan niet voor de duurste gaan? Dan krijg je alles wat hierboven staat, plus nieuwe turbo’s. Het resultaat is dan 810 pk en 1.030 Nm. Om het geheel af te maken kun je de ‘Cummander’ uitrusten met 22″ velgen. Het goedkoopste setje kost 5.882 euro. Ook is het mogelijk een module te installeren voor de luchtvering, waarmee je de AMG GT63S iets lager kunt zetten. Dat kan gewoon met je Android of iOS device. Deze wordt geïnstalleerd voor 1.482. Zo, nu weer door naar een andere configurator totdat de hoofdredacteur weer langs komt.