Komt de nieuwe Mercedes CLA nu al? Eh, ja!

Man, wat volgen de modellen elkaar snel op. De nieuwe Mercedes CLA staat nu al in de startblokken!

Vroeger was het de ultieme droom om Volvo-verkoper te worden. Dan hoefde je nauwelijks cursussen te volgen voor nieuwe modellen. Die gingen gewoon met gemak 10 jaar mee, soms zelfs wat langer. Daarbij waren er ook niet heel erg veel verschillende modellen. Dus gewoon de hele dag koffie drinken met de Hockeypappies en sherrymoeders en af toe een ordertje tekenen.

Mercedes lijkt de andere kant te gaan kiezen. In plaats van heel erg lang met een model te doen, wordt dat juist een korte periode. Want de nieuwe Mercedes CLA staat op de planning. De onthulling staat gepland voor de komende IAA en het is niet zo dat die net achter de rug is en er pas over twee jaar weer eentje is. Nee, de IAA is er in september dit jaar, over iets meer dan een maand dus.

Elektrisch met en snufje benzine

En daar gaat Das Haus de nieuwe Mercedes CLA laten zien. Maar de CLA heeft toch nét een (extreem subtiele) facelift achter de rug? Dat klopt helemaal. De auto die je te zien krijgt is een concept car, dus niet het productiemodel.

Volgens Mercedes is dat hun eigen visie op het ‘Mercedes-Benz Entry Segment’. Op de afbeeldingen is overduidelijk een sedan te zien met een coupé-esque daklijn. Dat moet dan wel de nieuwe Mercedes CLA zijn, nietwaar?

De Mercedes-Benz Concept Style Coupé uit 2012, de concept versie van de CLA.

Qua aandrijflijnen maken de Stuttgarters wel een switch. De huidige CLA is in basis een auto ontwikkeld voor verbrandingsmotoren en een PHEV behoort tot de mogelijkheden.

De nieuwe Mercedes CLA is ontwikkeld als elektrische auto. Naar het schijnt zijn er enkele versies met verbrandingsmotoren, aldus Carbuzz. Bijzonder: de compacte Mercedes krijgt een accupakket met 800V-architectuur en kan tot 350 kW laden. Precies, dat wat bij Kia en Hyundai al een tijdje mogelijk is.

CLA (C117), 2013 – 2019

En wanneer komt de nieuwe Mercedes CLA dan eigenlijk?

Ondanks dat Mercedes het doek van de auto trekt over een paar weken, hoef je je nog niet te haasten naar de showrooms. Het is in eerste instantie een studiemodel. Pas over twee jaar zal Mercedes een productiemodel gereed hebben. Daarna pas (dus halverwege 2025) zal ‘ie pas te bestellen zijn. Dus je kan er nog wel eventjes tegenaan met het huidige model.

CLA (W118), 2019 heden

Tenslotte de naamgeving: dat pakt Mercedes anders aan dan bij Audi. Na het debacle van de ’25 tot 60′ reeks qua performance zullen elektrische Audi’s even nummer krijgen en Audi’s met een ICE een oneven nummer. Het klinkt als een recept voor verwarring.

Bij Mercedes doen ze het heel erg simpel, ze gaan ervan dat de meest modellen van hen elektrisch worden. Dus de elektrische CLA zal gewoon ‘CLA’ heten. De afwijkende versie (met plug-in) krijgt dan een toevoeging (Fred Flinstone Edition ofzo).