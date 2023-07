Audi levert geen coupés meer in Nederland

Audi doet niet maar aan coupés in ons land, helaas.

Dames en heren, we vragen voor een momentje stilte. Er zijn op dit moment geen coupés meer in het gamma van Audi. De Audi TT is van de markt gehaald en de R8 supercar kun je ook al niet meer bestellen. Nu is ons ter ore gekomen dat de Audi A5 Coupé er óók niet meer is.

Audi heeft een lange niet onafgebroken traditie van bijzondere coupés. Stijlvol, gracieus en een tikkeltje dik. Precies goed dus. Na de hoogtijdagen van de Audi Coupé (en daarvoor de quattro) moesten we het een tijdje zonder een coupé met vier ringen doen. Gelukkig kwam het merk in 1998 met de TT en in 2009 met de R8.

Fraaie auto

Maar de Audi A5 Coupé is misschien wel het grootste succes geweest voor het merk met de vier ringen. Dan bedoelen we niet alleen (of zozeer) vanwege de verkoopcijfers, maar voor het imago van het merk. De Audi A5 was een fraaie auto die je gewoon elke dag kon gebruiken.

We zeggen overigens bewust ‘coupés’ en niet zozeer de A5 in zijn geheel. Als je een Audi A5 Sportback wenst, dan kan dat. Een Audi A5 Cabriolet kan ook nog gewoon. Sterker nog, een RS5 Sportback of een S5 Cabriolet zijn ook leverbaar in ons land.

Geen Audi coupés in ons land

De Audi A5 Coupé is alleen in Nederland van de markt (en de Audi configurator) gehaald. In België en in Duitsland staat de auto nog wel in de configurator, evenals de TT en R8. Van die laatste twee is al bekend dat ze binnenkort uit productie gaan en de orderboeken sluiten. In het geval van de A5 Coupé lijkt het vooralsnog een Nederlandse aangelegenheid te zijn.

Of de Audi A5 Coupé een opvolger krijgt, weten we niet helemaal zeker. Audi gaat de komende jaren zijn strategie veranderen. Audi’s met een even nummer krijgen een elektromotor onder de kap, Audi’s met een oneven nummer hebben een verbrandingsmotor.

Dus de Audi A4 Avant wordt de Audi A5 Avant. Dan zou overigens niets een nieuwe Audi A5 Coupé in de weg hoeven te staan, maar er zijn nog geen geruchten ontvangen dat een opvolger in de maak is.