Daar is ‘ie: de vernieuwde Mercedes CLA

De Mercedes voor jonge lullen heeft een opfrisser gekregen.

Het zat er aan te komen: de A-klasse is vorig jaar vernieuwd, dus de CLA is ook aan de beurt. Die komt ietsje later, maar de huidige generatie CLA is ook een jaartje jonger dan de A-klasse. Die dateert nog maar uit 2019, dus er was geen haast bij.

We houden het maar op ‘de vernieuwde Mercedes CLA’, want facelift is een groot woord. Je moet de CLA zo’n beetje persoonlijk ontworpen hebben om de verschillen te kunnen zien. De vorm van de koplampen en de grille zijn bijvoorbeeld nog hetzelfde gebleven.

Wat is er dan wel veranderd? De graphics van de LED-verlichting zijn anders en in de grille zit nu een patroon met Mercedes-sterren. Verder is de voorbumper iets aangepast. De verschillen aan de achterkant zijn zo mogelijk nog subtieler. De enige noemenswaardige verschillen zijn de achterlichten, die ook iets ander zijn ingedeeld, en de nieuwe diffuser.

In het interieur is het ook goed zoeken naar de vernieuwingen. De grootste verandering is dat – net als bij de A-klasse – de MBUX-bedieningsknop verdwenen. Verder heb je nu standaard een 7 inch en een 10,25 inch scherm in plaats van twee 7 inch schermen. Optioneel kun je beide schermen 10,25 inch groot maken.

Over de standaarduitrusting gesproken: LED High Performance-koplampen, comfortstoelen en een stuur met Nappalederen bekleding zijn nu ook standaard. Optioneel is er de keuze uit twee nieuwe lakkleurtjes (Hyper Blue en Spectral Blue). Ook zijn er nieuwe opties qua velgen.

Motorisch verandert er niet zoveel. Alle benzineversies zijn nu wel mild hybrids. De CLA 250e (de plug-in hybride) is ietsje verbeterd. Die heeft nu een groter elektrische bereik (71 tot 82 km) en kan sneller AC-laden (met 11 kW).

Er zijn vier normale benzineversies, een plug-in hybride, drie diesels en twee AMG-versies. Die zijn er zowel in sedan-vorm als in shooting brake-vorm. Er valt dus nog steeds genoeg te kiezen bij de vernieuwde Mercedes CLA.

Mercedes maakt van de gelegenheid gebruik om ook weer een nieuwe special edition te introduceren. Daar zijn ze nogal fan van tegenwoordig. Het gaat om de Street Style Edition, gebaseerd op de topversie. Dat is dus de CLA 45 S, met 421 pk.

De CLA 45 S Street Style Edition is gelijk aan de A 45 S Streetstyle Edition, want die was er ook al. Met matgrijze lak, rode accenten, een geblokte vlag-patroon en grote AMG-stickers ben je helemaal het mannetje.