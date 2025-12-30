Komt er nóg een plek waar geen snelheidslimiet geldt?

De plannen zijn er in ieder geval.

In Duitsland kun je nog altijd zo hard rijden als je wilt op delen van de Autobahn. Dit idee heeft echter nog weinig navolging gekregen in andere landen. Alleen op Isle of Man gelden geen snelheidslimieten. Maar nu is er dan toch een nieuwe plek waar ze het Duitse voorbeeld willen volgen.

Het gaat om de Amerikaanse staat Arizona. Afgevaardigde Nick Kupper heeft hier een voorstel ingediend om de maximumsnelheid te schrappen op sommige trajecten. In Arizona zijn er hele lange stukken kaarsrechte weg, dus dan kun je lekker doorkachelen. Helaas geldt er ’s nachts wel een snelheidslimiet, volgens het plan.

Veilig

Tegenstanders van dit voorstel komen natuurlijk meteen met verkeersveiligheid, maar daar heeft Kupper een weerwoord op. Volgens hem redt deze maatregel juist levens. Hij wijst daarbij op een rapport van de Montana Department of Transportation. Zij hebben verschillende onderzoeken onder de loep genomen.

Wat bleek? Hogere snelheden zorgden voor kleinere onderlinge snelheidsverschillen en daarom voor minder doden. Dus het verhogen of zelfs verwijderen van de snelheidslimiet is juist hartstikke veilig!

Over dit onderwerp is in Nederland ook al de nodige discussie geweest, in het kader van het verlagen van de maximumsnelheid. Er zijn ook onderzoeken die hele andere dingen beweren. Maar goed, de verkeersituatie in Arizona is natuurlijk iets anders dan die in Nederland.

Politie

Nick Kupper heeft overigens nog een argument: als de politie niet op snelheid hoeft te controleren, hebben ze meer tijd voor andere dingen. Daar is natuurlijk geen speld tussen te krijgen. Volgens Kupper kan de politie straks meer controleren op het telefoongebruik en het niet dragen van een gordel.

Of de plannen in Arizona doorgaan is nog even afwachten. Maar het zou wel leuk zijn als er straks een Amerikaanse Autobahn is waar je de topsnelheid van je gehuurde Mustang kunt uitproberen.

Via: Motor1