Deze vergeten aanpassing voor je auto in de winter kan een boete opleveren

En het is nog eens gevaarlijk ook.

Wat is het eerste dat jij doet nadat je in je auto bent gestapt? De gordel om, de auto starten en de radio terugzetten van 538 naar 3FM? Of start je de motor en doe je tijdens het wegrijden met één hand de riem om? Als je één van de volgordes hierboven volgt, vergeet je één belangrijk onderdeel: de verlichting.

Bij moderne auto’s hoef je hier ook niet meer over na te denken. De automatische verlichting zorgt ervoor dat de lampjes rondom branden vanaf het moment dat je de sleutel omdraait of zelfs al bij het ontgrendelen van de auto. Lekker makkelijk, maar hier moet je in de winter niet op vertrouwen.

Vermijd de automatische verlichting!

In de ochtenden en avonden komt het in deze koude maanden geregeld voor dat het mistig is, regent of zelfs sneeuwt. Helaas is het systeem in de automatische verlichting hier niet op bedacht. Dit legt Alexander Bausch van de Duitse TÜV Süd uit. Het probleem zit in de sensoren.

De elektronica maakt alleen onderscheid tussen licht en donker. Bij mist, regen of sneeuw overdag herkent het systeem vaak niet dat het zicht slecht is. Daardoor houdt de auto alleen de dagrijverlichting (ook wel stadslicht genoemd) aan. Voor zulke momenten zijn de dimlichten in het leven geroepen.

Ze zorgen ervoor dat je beter te zien bent voor andere weggebruikers én jij ziet ook nog eens een stuk meer uit de voorruit. Hieronder zie je de icoontjes voor de dagrijverlichting (links) en het dimlicht (rechts). Je moet dus bij slecht zicht die tweede hebben.

Boete voor verkeerde verlichting

Het is de bedoeling dat je dimlichten voert in het donker of bij slecht zicht door een andere reden. Bij neerslag of mist dus. Doe je dat niet, dan overtreed je de wet. Officieel rijd je dan rond met ”ondeugdelijke verlichting”. Hier staat een boete van 190 euro, exclusief 9 euro administratiekosten, tegenover.

Ook in Duitsland kun je hier een boete voor krijgen, maar dan wel een stuk schappelijker. Je moet 25 euro overmaken als je zonder dimlicht rijdt wanneer het zicht beperkt is door mist, sneeuw of regen.

