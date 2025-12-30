Deze vergeten aanpassing voor je auto in de winter kan een boete opleveren

En het is nog eens gevaarlijk ook.
Wat is het eerste dat jij doet nadat je in je auto bent gestapt? De gordel om, de auto starten en de radio terugzetten van 538 naar 3FM? Of start je de motor en doe je tijdens het wegrijden met één hand de riem om? Als je één van de volgordes hierboven volgt, vergeet je één belangrijk onderdeel: de verlichting.
Bij moderne auto’s hoef je hier ook niet meer over na te denken. De automatische verlichting zorgt ervoor dat de lampjes rondom branden vanaf het moment dat je de sleutel omdraait of zelfs al bij het ontgrendelen van de auto. Lekker makkelijk, maar hier moet je in de winter niet op vertrouwen.
Vermijd de automatische verlichting!
In de ochtenden en avonden komt het in deze koude maanden geregeld voor dat het mistig is, regent of zelfs sneeuwt. Helaas is het systeem in de automatische verlichting hier niet op bedacht. Dit legt Alexander Bausch van de Duitse TÜV Süd uit. Het probleem zit in de sensoren.
De elektronica maakt alleen onderscheid tussen licht en donker. Bij mist, regen of sneeuw overdag herkent het systeem vaak niet dat het zicht slecht is. Daardoor houdt de auto alleen de dagrijverlichting (ook wel stadslicht genoemd) aan. Voor zulke momenten zijn de dimlichten in het leven geroepen.
Ze zorgen ervoor dat je beter te zien bent voor andere weggebruikers én jij ziet ook nog eens een stuk meer uit de voorruit. Hieronder zie je de icoontjes voor de dagrijverlichting (links) en het dimlicht (rechts). Je moet dus bij slecht zicht die tweede hebben.
Boete voor verkeerde verlichting
Het is de bedoeling dat je dimlichten voert in het donker of bij slecht zicht door een andere reden. Bij neerslag of mist dus. Doe je dat niet, dan overtreed je de wet. Officieel rijd je dan rond met ”ondeugdelijke verlichting”. Hier staat een boete van 190 euro, exclusief 9 euro administratiekosten, tegenover.
Ook in Duitsland kun je hier een boete voor krijgen, maar dan wel een stuk schappelijker. Je moet 25 euro overmaken als je zonder dimlicht rijdt wanneer het zicht beperkt is door mist, sneeuw of regen.
Bron: Ruhr24
Reacties
HZW zegt
Ik heb altijd dimlicht aan staan, dus bij mijn brand altijd alles zodra ik de sleutel omdraai.
Who_carez zegt
Ik was het zelfde aan het denken… Gewoon altijd met licht aan rijden en klaar.
ronaldotour zegt
Ik blijf het raar vinden dat bij de dagrijverlichting de achterlichten niet aanstaan. Het kan wel in de software worden aangepast maar veel garages denken dat dat niet is toegestaan.
anthwan zegt
Ik kan me zelf hier zels boos over maken waarom dit in godsnaam ooit goed gekeurd is, het is mij een raadsel van wereld klasse. Waarom!!?? Van alle verkeersveiligheid maatregelen is dit wel 1e die aan gepast moet worden
En hier zou de boete niet hoog genoeg van kunnen wezen, de meeste auto’s zijn nog eens muis grijs of zwart of wit en dat in combinatie met mist of sneeuwval maakt het ze bijna onzichtbaar.
Robert zegt
Bij mij branden de achterlichten ook niet (Mazda6 GJ/GL, 2012), bij het voeren van dagrijverlichting. Toen ik daar naar vroeg bij de dealer aar ik de auto had gekocht, zeiden ze dat dit niet mogelijk was. Ik vond dat heel vreemd, want in Scandinavië is dit bijvoorbeeld verplicht.
Anyway, bij mij staat de verlichting altijd op automatisch. En een laaghangende (regen)wolk is al voldoende om ook de dimlichten te doen ontbranden, dus heel veel zorgen heb ik er niet om.
ronaldotour zegt
Dan heb je een unieke auto want de sensoren reageren niet op wolken, regen en of mist.
Alleen als het echt donker wordt.