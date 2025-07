Het demissionaire kabinet heeft een maximumsnelheid voor de fiets in de maak. Symboolpolitiek of bittere noodzaak?

Het aantal fietsongelukken moet drastisch omlaag. Het aantal verkeersdoden en zwaargewonden onder fietsers is schrikbarend hoog. In 2024 kwamen er 224 fietsers om in het verkeer en in 2023 zelfs 270. Jaarlijks belanden er meer dan 70 duizend fietsers in het ziekenhuis waarvan vijfduizend met ernstig letsel.

Het fietspad is dan ook een stuk gevaarlijker geworden de laatste jaren. Elektrische (bak)fietsen, fatbikes en de ouderwetse omafiets. De snelheidsverschillen zijn groot en ook voor medeweggebruikers moeilijk in te schatten. Daarom komt het demissionaire kabinet met het meerjarenplan fietsveiligheid 2025-2029.

Maximumsnelheid voor de fiets

Het budget voor het plan is 50 miljoen euro. Naast dat er geld wordt uitgetrokken voor val- en balanstrainingen voor oudere fietsers, moeten we ook allemaal aan de fietshelm. Wel facultatief, maar momenteel draagt vier procent van de fietsers een helm en dat moet naar 25 procent. De overheid gaat daar informatiecampagnes op inrichten. Daar is de overheid kneitergoed in, want die campagnes bestaan nu al, dus die 25 procent moet goed komen…

Een ander idee uit het meerjarenplan is een maximumsnelheid voor de fiets. Dan worden de snelheidsverschillen minder groot. Verkeerskundigen denken aan 20 of 25 kilometer per uur.

Nu is een fiets die sneller gaat dan 25 kilometer per uur bij de huidige wetgeving al illegaal, dus die maximumsnelheid moet wat logica betreft al naar 20 kilometer per uur. Anders is er geen wet of regelgeving nodig lijkt ons. Opgevoerde fatbikes die de 45 kilometer per uur aantikken kun je nu al aanpakken.

Pilots snel van start

Het demissionaire kabinet pakt ondanks de demissionaire status lekker door en geeft gemeentes toestemming om snel aan de slag te gaan met pilots. In het meerjarenplan zelf staat geen limiet genoemd, maar in Amsterdam wil de fietsbond al jaren een maximum van 20 kilometer per uur en ook het college van B&W van onze hoofdstad is daar voorstander van.

De ANWB deed in 2022 al onderzoek naar wat Nederlanders van een maximumsnelheid voor de fiets vinden. Een maximum van 25 km per uur binnen de bebouwde kom wordt door 71% van de respondenten van het onderzoek gezien als maatregel om de fietsveiligheid te verbeteren. Een maximumsnelheid van 20 km per uur binnen de bebouwde kom ziet bijna de helft van de respondenten als geschikte maatregel. Het handhaven op het gebruik van opgevoerde fietsen is met 81% de meest gekozen maatregel. Dat laatste kan al gewoon met de huidige wetgeving.

Naast de 50 miljoen euro die voor dit plan beschikbaar is, is er ook nog 236 miljoen euro vrijgemaakt voor de verbreding en verbetering van de 43 duizend kilometer aan fietspaden die ons land rijk is.