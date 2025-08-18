Dit EU-land verhoogt maximumsnelheid naar 150 km/u

Zo kan het dus ook!
100 km/u op de snelweg, 30 km/u in de steden: de tendens is vooral lagere maximumsnelheden. Toch is er nu een EU-land dat juist de maximumsnelheid gaat verhogen. Dat kan dus ook nog anno 2025.
Het is misschien geen land waar je regelmatig doorheen rijdt, want we hebben het over Tsjechië. De plannen liggen al langer op tafel, maar volgende maand wordt de eerste proef gestart. Op een 50 kilometer lang traject van Praag richting Oostenrijk gaat Tsjechië een variabele maximumsnelheid instellen.
Als de weersomstandigheden en de verkeersdrukte het toelaten wordt de snelheidslimiet verhoogd naar 150 km/u. Normaliter mag je 130 km/u op de Tsjechische snelweg. Het werkt echter twee kanten op: als de omstandigheden slecht zijn kan de maximumsnelheid juist verlaagd worden naar 110 km/u. Als de proef een succes blijkt, wordt dit concept op meer trajecten toegepast.
Tsjechië is overigens niet het eerste land wat met variabele maximumsnelheid experimenteert. Spanje had eerder dit jaar al een soortgelijke proef, waarbij je onder de juiste omstandigheden ook 150 km/u mocht rijden. Of dat een succes was is nog niet bekend.
Buurland Oostenrijk heeft een paar jaar geleden al geëxperimenteerd met een verhoging van de snelheid, naar 140 km/u. Op de snelweg A1 mocht ruim anderhalf jaar 140 km/u gereden worden Dit leidde niet tot meer ongelukken, maar werd uiteindelijk teruggedraaid door – je raadt het al – de klimaatminister.
Reacties
jippie zegt
Daar heb je wat aan. Snelheidsverlagingen, zoals in Nederland, vanwege onhaalbare klimaatdoelstellingen zijn zinloos.
potver7 zegt
Goh, en wat heb je eraan dan? Op een afstand van 100 km win je er hooguit 6 minuten en 9 seconden mee.
Overigens zijn de klimaatdoelstellingen in Nederland bepaald niet zinloos. Alleen zijn (met name) de stikstofdoelstellingen in Nederland mede onhaalbaar door het al jaren falende landbouwbeleid, waardoor ook andere sectoren zwaardere restricties opgelegd krijgen. Dat soort problemen spelen in andere EU landen zoals Tsjechië veel minder.
Onze snelheidsverlagingen zijn dus zeker niet zinloos, als spelen de klimaatvoordelen wel voornamelijk op papier en is het maar de vraag in hoeverre die er ook in de praktijk zijn. Maar dat is een andere discussie…
fisto zegt
Wow. Jij kunt echt niet rekenen.
potver7 zegt
Benieuwd waar jij op uitkomt dan.
De maximumsnelheid gaat omhoog van 130 naar 150.
100 km rijden met 130 km/u doe je in 46 minuten en 9,23 seconden
100 km rijden met 150 km/u doe je in precies 40 minuten.
Moet ik het verschil ook nog voor je uitrekenen?
SanderB zegt
Ik ben wel benieuwd naar jouw rekensom dan om op 6 minuut 9 seconden uit te komen
Als je 120km/u rijdt, rij je 20km in 10 minuten, dat betkend dat je 100km in 50 minuten rijdt ipv in 60 minuten. 10 minuten winst.
Met 150km u win je 20 minuten op 100km
acavs zegt
Je kunt niet de tijdswinst van sneller rijden als argument voor het verhogen van de snelheid afdoen als te marginaal en dus zinloos en dan vervolgens de toename in stikstof- en CO2-emissies als gevolg van diezelfde snelheidsverhoging aanwijzen als zwaarwegende reden om de snelheidsverhoging niet door te zetten. Dat effect is namelijk zo klein en zo onzeker dat je het niet eens marginaal (i.e., p < 0.10) mag noemen.
Flutterbear zegt
Vorige week met 110 over de Franse tolwegen gereden en was heerlijk. We reden de nacht door en kwam ver onder de inchecktijd aan. Tijd liep nauwelijks om, brandstofverbruik kelderde echter wel.
verdebosco zegt
Allemaal voorsorteren op autonome auto’s. Die mogen straks naar de linkerbaan met 180 km/u en het gepeupel met ICE op de rechterbaan, zolang dat nog mag.
Nergens voor nodig om te verhogen en zeker niet variabel. Voorlopig ben ik wel voorstander van de ongelimiteerde snelheid op de Autobahn. Beetje schizo-standpunt, maar dat is echt nog een stuk zeldzame vrijheid.
potver7 zegt
Dream on…
ericc zegt
Gaan we die toer op. 180 km/h in je batterijhok en elke 150 km gaan laden! Waarvoor je tussen de ICE ‘s moet rijden om de afslag te nemen. EV’s verbieden op de snelweg want deze veroorzaken teveel files!