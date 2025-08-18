Dit EU-land verhoogt maximumsnelheid naar 150 km/u

Zo kan het dus ook!

100 km/u op de snelweg, 30 km/u in de steden: de tendens is vooral lagere maximumsnelheden. Toch is er nu een EU-land dat juist de maximumsnelheid gaat verhogen. Dat kan dus ook nog anno 2025.

Het is misschien geen land waar je regelmatig doorheen rijdt, want we hebben het over Tsjechië. De plannen liggen al langer op tafel, maar volgende maand wordt de eerste proef gestart. Op een 50 kilometer lang traject van Praag richting Oostenrijk gaat Tsjechië een variabele maximumsnelheid instellen.

Als de weersomstandigheden en de verkeersdrukte het toelaten wordt de snelheidslimiet verhoogd naar 150 km/u. Normaliter mag je 130 km/u op de Tsjechische snelweg. Het werkt echter twee kanten op: als de omstandigheden slecht zijn kan de maximumsnelheid juist verlaagd worden naar 110 km/u. Als de proef een succes blijkt, wordt dit concept op meer trajecten toegepast.

Tsjechië is overigens niet het eerste land wat met variabele maximumsnelheid experimenteert. Spanje had eerder dit jaar al een soortgelijke proef, waarbij je onder de juiste omstandigheden ook 150 km/u mocht rijden. Of dat een succes was is nog niet bekend.

Buurland Oostenrijk heeft een paar jaar geleden al geëxperimenteerd met een verhoging van de snelheid, naar 140 km/u. Op de snelweg A1 mocht ruim anderhalf jaar 140 km/u gereden worden Dit leidde niet tot meer ongelukken, maar werd uiteindelijk teruggedraaid door – je raadt het al – de klimaatminister.