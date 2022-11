Komt McLaren met een Porsche Taycan-rivaal?

McLaren zit eraan te denken om met een dikke sportsedan te komen. Elektrisch uiteraard.

Sportwagenfabrikanten komen nu massaal met SUV’s, maar wat natuurlijk veel gaver is zijn sportsedans. Die zijn ook dagelijks bruikbaar, maar passen veel beter bij een sportwagenfabrikant. Denk aan auto’s als de Porsche Panamera, Aston Martin Rapide en natuurlijk de Maserati Quattroporte.

Lamborghini heeft ook met de gedachte gespeeld, toen ze in 2008 met de Estoque kwamen. Helaas weten we allemaal dat er van productieplannen niks is terecht gekomen. Dat blijft eeuwig zonde, want de Estoque was oneindig veel mooier dan de Urus.

Enfin, het heeft geen zin om daar nog verder over te klagen. Vooruitkijkend is er wellicht een ander sportwagenmerk dat wél met een sportsedan gaat komen. CEO Michael Leiters laat namelijk in een interview AutoExpress weten dat ze een sedan overwegen.

McLaren zal zich sowieso niet meer exclusief op sportauto’s richten, want ze overwegen ook al een McLaren SUV. Hoe kan het ook anders. Dit zou het eerste volledig elektrische model van het merk worden.

Een SUV zal ongetwijfeld prioriteit hebben, maar daarnaast overweegt McLaren dus ook een sportsedan. Deze zou dan concurreren met de Taycan Turbo S, hoewel de McLaren ongetwijfeld nog een stuk duurder zal zijn. Sneller wellicht ook, alhoewel dat lastig wordt.

Als McLaren met Audi in zee was gegaan, hadden ze natuurlijk kunnen profiteren van Duitse know-how, maar dat feestje gaat niet door. Toch is het mogelijk dat er nog wel hulp komt uit andere hoek. Zo zijn er nog altijd geruchten dat BMW (opnieuw) met McLaren in zee wil gaan.

Bron: AutoExpress