McLaren overweegt nu toch een SUV

De Britten lijken overstag te gaan, McLaren kiest toch voor een SUV.

Lamborghini doet het. Maserati doet het. Ferrari gaat het doen. Bij McLaren hielden ze heel lang vol niet mee te doen. Geen SUV voor McLaren, was lange tijd het credo. De Britse autofabrikant uit Woking moest het adres zijn voor supersportauto’s. Geen plek voor een SUV dus.

Maar ja. Ook bij McLaren zien ze dat de Lamborghini Urus binnen no time is uitgegroeid tot het best verkopende model. Het geld ligt op straat met dit soort super SUV’s. Dan kan je nog zo’n stoer statement maken. Geld mislopen is nooit slim. En dus gaat die SUV van McLaren er natuurlijk gewoon komen. Met een twist.

McLaren topman Michael Leiters zegt tegenover Autocar dat het merk onderzoek doet naar het ontwikkelen van een elektrische SUV. Een primeur voor het merk. McLaren werkt op dit moment uitsluitend met V6- en V8-middenmotoren. De elektrische McLaren SUV zou een prijskaartje krijgen van omgerekend 415.000 euro.

Deze SUV komt in meerdere motorvarianten op de markt. Met bijvoorbeeld twee elektromotoren of zelfs drie. Het is in elk geval een radicale omslag voor McLaren. Voorheen preekte het merk immers het tegenovergestelde.

Het is nog onbekend wanneer deze SUV zou moeten verschijnen. Feit is wel dat McLaren een streepje achter heeft op de concurrentie uit Italië. De SUV kan in elk geval niet snel genoeg komen voor het merk.