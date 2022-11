Ex-Schumacher Ferrari brengt recordbedrag op

Deze Ferrari F2003-GA van Michael Schumacher overtrof alle verwachtingen op de veiling.

Ook al is Michael Schumacher in de statistieken voorbijgestreefd door Sir Lewis Hamilton, hij is voor velen nog steeds de meest legendarische coureur. Dat bleek gisteren maar weer eens, want een Ferrari die door hem bestuurd was bracht een recordbedrag op.

Het ging om een Ferrari F2003-GA, uit – je raadt het al – 2003. Mede dankzij deze specifieke auto wist Schumi zijn zesde wereldtitel in de wacht te slepen. Dit was een redelijk spannend seizoen, want het werd pas in de laatste race definitief beslist. Schumacher won uiteindelijk met twee punten voorsprong op Kimi Raikkonen, die destijds voor McLaren reed.

Gedurende het seizoen schreef Schumacher zes overwinningen op zijn naam, waarvan vijf in de auto die nu geveild is. Deze Ferrari F2003-GA is dus een auto met een serieuze ‘race heritage’. De letters GA zijn overigens een eerbetoon aan Fiat-baas Gianni Agnelli, die dat jaar zijn laatste adem had uitgeblazen.

De F2003-GA klinkt ook nog heerlijk old school, want dit is nog een Ferrari uit het V10-tijdperk. Je zou denken dat die V10 al een tijd niet meer te horen is geweest, maar niets is minder waar. Mick Schumacher mocht er een paar rondjes mee doen op Fiorano, zoals te zien in de onderstaande video.

De verwachting was dat deze auto zo’n 7,5 tot 9,5 miljoen euro op zou brengen tijdens de RM Sotheby’s-veiling in Genève. Alle verwachtingen werden echter overtroffen. De auto werd uiteindelijk afgehamerd voor omgerekend €14,9 miljoen euro. Dat is een recordbedrag voor een moderne Formule 1-auto.