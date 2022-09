Prior geeft Porsche Taycan een widebody

En dit kost een widebody van Prior Design op je Porsche Taycan.

Nu heeft de volledig elektrische Porsche Taycan al een uitgesproken design van zichzelf. Niet echt een auto dat nog meer opsmuk nodig heeft toch? Daar denken tuners toch anders over. Logisch, het is hetgeen waar ze hun brood mee verdienen. En de ene tuner gaat verder dan de ander.

Prior Design doet wel heel extreem, door de Porsche Taycan een widebody aan te meten. Alle panelen zijn TÜV gekeurd, dus het is in elk geval geen troep waar je problemen mee gaat krijgen. Ook goed nieuws. De kit is zo gemaakt dat Prior Design niet de zaag in je geliefde Porsche Taycan hoeft te zetten. Wel zo prettig.

De widebody voor deze Porsche Taycan is gemaakt van fiberglas. Prior benadrukt dat je niet het SportDesign pakket moet hebben, anders past het niet. Ook is de kit enkel en alleen ontworpen voor de Turbo en Turbo S. Mocht je een Taycan, Taycan 4 of Taycan 4S rijden, dan zul je eerst de Turbo-bumpers ergens moeten scoren. Anders past de widebody niet.

Moeten we het alleen nog even hebben over het prijskaartje. Het pakket is in losse onderdelen te koop. De lip aan de voorzijde kost 1.590 euro. De zijskirts kosten je 1.490 euro. Voor de diffuser mag je 1.590 euro overmaken.

Dan is er nog de plakkerij voor de wielkasten á 8.950 euro: dat is immers hetgeen dat het echt een Porsche Taycan widebody maakt. Kers op de appelmoes is een kleine spoiler op de kofferklep voor 890 euro.

Het totaalbedrag komt daarmee op 14.510 euro. Kost wat, maar dan heb je ook wat zullen we maar zeggen.