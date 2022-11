Koop 1 van de 99 Vanquish Zagato Volantes, gewoon op Marktplaats

Er staat een heuse Aston Martin Vanquish Zagato Volante op Marktplaats.

Als je een lijstje gaat maken met de mooiste auto’s aller tijden dan voeren Italiaanse en Britse auto’s al snel de boventoon. Dit zijn gewoon de landen die de mooiste auto’s voortbrengen. En wat is er dan beter dan een auto die een combinatie is van Brits en Italiaans design?

We hebben er eentje aangetroffen, en wel op Marktplaats. Het gaat om een Aston Martin Vanquish Zagato. In de basis natuurlijk een Britse auto, maar Zagato heeft er wat Italiaanse flair aan toegevoegd. Het resultaat is zeer smakelijk te noemen.

In technisch opzicht is de Vanquish Zagato gelijk aan de Vanquish S. Dat betekent dat de 6,0 liter V12 603 pk levert. Waar je bij de Vanquish alleen kon kiezen tussen de coupé en de Volante, waren er van de Zagato maar liefst vier varianten. Er was een Coupé, een Volante, een Speedster en een Shooting Brake.

Het totaal kwam uit op 325 stuks. De auto die nu op Marktplaats staat is een Volante, waar er 99 van gebouwd zijn. Daarvan hebben er vier een Nederlandse eigenaar gevonden.

De oplettende lezer herinnert zich misschien nog dat we vorig jaar schreven over een witte Vanquish Zagato Volante op Nederlands kenteken. Je zou denken dat dit dezelfde auto is, maar nee, dat is niet het geval. Dit exemplaar heeft namelijk een rood dak en een rood interieur, terwijl die andere Vanquish puur zwart-wit was.

Deze auto staat dus (nog) niet op Nederlands kenteken. Daar kan echter binnenkort verandering in komen, aangezien deze Vanquish Zagato nu op Marktplaats staat. Er moet wel diep in de buidel getast worden, want de vraagprijs is €649.900. En dan moet de auto ook nog even geïmporteerd worden.