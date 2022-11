Bam! De nieuwe Audi RS6 en RS7 Performance

Hadden de Audi RS6 en RS7 Performance nog meer power nodig? Blijkbaar!

Een gezonde 600 pk uit een 4.0-liter V8 met twee turbo’s. Het is het recept voor de huidige generaties Audi RS6 en RS7. Zoals je misschien al een beetje gevolgd hebt is Audi bezig de RS-lijn uit te breiden met performance modellen. De RS4, RS5 en recent ook de RS3. Nu krijgen tevens de Audi RS6 en RS7 deze Performance kuur. Lekker hoor.

Powerrr

In principe hadden deze twee kanonnen van Audi RS echt niet meer vermogen nodig om lekker vooruit te kunnen komen. Maar klagen is oneerbiedig in dit geval. Audi pompt de power van de bekende V8 naar een gezonde 621 pk en 850 Nm koppel. Quattro vierwielaandrijving mag uitvechten hoe de banden dat vermogen tot zich toe eigenen, in ruil voor waanzinnige tractie vanuit stilstand.

Prestaties

De verbeteringen zijn marginaal. Leuk om in de kroeg te vertellen dat je Audi RS6 of RS7 Performance twee tienden sneller is. Want inderdaad. Het sprintje naar de honderd is nu voltooid in 3,4 seconden. Het rijgevoel moet ook echt anders zijn. Er is een nieuw differentieel gemonteerd. Deze stuurt 60 procent van het vermogen in normale condities naar de achterste banden. Tot 70 procent van het vermogen kunnen naar de voorste twee banden worden gestuurd.

RS Dynamic Package (Plus)

Het aardige van een Audi RS6 of RS7 Performance is dat het RS Dynamic Package niet langer een optie is. Elke Performance komt met dit pretpakket. Met deze optie is de begrensde topsnelheid verhoogd naar 280 km/u.

Verwar dit pakket niet voor het RS Dynamic Package Plus, deze is wél optioneel. Dan mag je 305 km/u van Audi. Dan krijg je ook de carbon keramische remmen. Kies je voor dit pakket, dan snoep je 34 kg van het gewicht in vergelijking met de stalen remmen. Bovendien komen de remklauwen in de kleuren rood, blauw of grijs. Aan jou de keus.

Een Audi RS6 of RS7 Performance herkennen doe je eventueel aan de nieuwe lakkleuren of het nieuwe velgdesign. Het gaat hier om de nieuwe kleuren Ascari Blue (in mat of metallic) en Dew Silver. Er zijn in totaal 16 kleuren om uit te kiezen Standaard rollen de performance Audi’s op 21 inch, 22 inch lichtgewicht sloffen zijn een optie. Laatstgenoemde brengen weer een lager gewicht met zich mee en schrapen 5 kg van het totaalgewicht.

Met de introductie van de nieuwe Audi RS6 en RS7 Performance kunnen we ook in 2023 nog genieten van de snelle station en Sportback. Prijzen en beschikbaarheid zijn op moment van schrijven nog niet bekend.