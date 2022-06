Haal jij deze Vanquish met handbak naar Nederland?

Iedereen wil toch een Vanquish met handbak?

Uiteraard zijn mensen met een automaat, viercilinder, elektrowaggie, crossover of een combinatie van die dingen (PHEV!) hele mannelijke mensen. Ook met sportsokken in sandalen kun je een heel mannelijke man zijn. En een echte man maakt het niet uit dat hij in een Daihatsu Move of Daewoo Matiz rijdt.

En toch, is er iets ‘mannelijkers’ dan een auto met atmosferische V12, handbak en achterwielaandrijving? Eigenlijk niet, toch? Het nadeel met de Aston Martin Vanquish is dat deze een gerobotiseerde handbak had. Je weet wel, in principe een handbak, maar dan geautomatiseerde bediening.

Een gewone reguliere automaat heeft een koppelomvormer. Dat zorgt tenminste voor een soepele overgang van de verzetten. Automaten waren in 2000 (toen de Vanquish op de markt kwam) erg traag en voorzien van weinig versnellingen (maximaal 5). Daarom had de Vanquish die gekke Speedshift-transmissie.

Aston Martin Vanquish met handbak

Maar ja, zoals wel vaker met nieuwe technieken kun je beter een paar generaties en wat doorontwikkelingen wachten. Het probleem met de eerste generatie Vanquish is dat ze bijna allemaal die Speedshift-bak hadden. Alleen bij de laatste serie van Vanquish S kwam er een handbak als optie.

Gelukkig heb je in Newport Pagnell het bedrijf Aston Martin Works zitten die alle wensen voor je in vervulling brengen. Meer vermogen, een handbak, raketwerpers, modus voor onzichtbaarheid, nieuw lederen interieur: drie van die vijf dingen kunnen ze voor je regelen.

Deze auto die te koop staat op Bring A Trailer is er zo eentje. Ja, een echte Vanquish met handbak! Mocht de auto je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Het is de auto waarbij Doug de Muro de quirks and features van liet zien. De auto heeft er zo’n 10.000 mijlen opzitten, dus je kan er even tgenaan. je zou denken dat je met zo weinig kilometers (omgerekend is het 16.000 km) weinig issues hebt, maar de rekeningen zijn niet mals. Integendeel, die zijn gepeperd. Alles kost veel geld bij een Aston Martin, zoveel is duidelijk.

Bied maar!

Maar maakt dat uit? Als je voldoende geld hebt, dan heb je wel een van de mooiste auto’s van de afgelopen 40 jaar op de inrit staan. Kijk er eens naar! Ja, de kleurcombinatie is niet spectaculair, maar lelijk is het zeker niet. Daarbij komen de welvingen en curves heel goed eruit.

Daarbij maakt de kleur en het ietwat tegenvallende interieur niet zo heel erg veel uit. Het is namelijk een Vanquish met een handbak! Die is er in gezet in 2015 door Aston Martin Works voor 34.000 pond.

Dat is aan de ene kant heel erg veel geld, maar anderzijds valt het best mee. In een keer is de reden om een Vanquish niet te kopen (die Speedshift-transmissie) weg. Zo kun je nog beter genieten van die atmosferische V12. Interesse? Je kunt bieden op Bring A Trailer!

Meer lezen? Check hier onze Aston Martin Vanquish Special!