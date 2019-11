Koop 1 van deze 10 youngtimers voor de prijs van de nieuwste MacBook Pro

Garantieprogramma bij Apple is waarschijnlijk beter voor elkaar.

Een jaar eerder dan normaal heeft Apple zijn topmodel, de 15 inch MacBook, voorzien van een ingrijpende update. Sterker nog, de update is dermate ingrijpend dat het scherm nu 16 inch in diameter meet.

Eindelijk is het toestel voorzien van de updates waar alle ‘pro’s’ om hebben gevraagd. Er is meer ruimte om die hexa- of octocore processors (minimaal i7) goed van koeling te kunnen voorzien. De accu is groter: 100 MegaWatt, het grootste wat is toegestaan als handbagage in een vliegtuig (in de VS althans). Verder heb je zes-weg speakers, een nieuwe ‘pro’-microfoon, meer pixels per inch (226) en nog wat kleine features. De belangrijkste upgrade is natuurlijk het toetsenbord, dat nu niet meer om de paar weken kapot gaat. Lees alles wat je moet weten op Apparata.

Ook nieuw zijn de specificaties. Je kan een MacBook ook configureren op hun website. Het leukste is natuurlijk als je het duurste van het duurste aanklikt. Denk aan een i9-processor, 8 GB GPU, 64 GB werkgeheugen en 8 TB aan SSD opslag. Zo krankzinnig duur als voorheen zijn de opties op een MacBook niet meer, helaas.

Helaas, omdat het budget daarmee relatief laag is. Als je de duurste MacBook samentelt, kom je op 7.698,98 euro uit. Harstikkel leuk, maar als je dat geld stukslaat op een auto, wat kun je dan uitzoeken? We gingen het wereldwijde web op en vonden deze 10 gave auto’s:

BMW X5 4.6is (E53)

€ 7.150

2003

240.411 km

Natuurlijk vind je in dit segment veel oude, veel Duitse SUV’s terug met veel pk’s, Nm’s en km’s. Deze BMW X5 is dan ook geen uitzondering. Het was een rechtstreekse concurrent voor de Mercedes-Benz ML55 AMG. Omdat de 4.9 V8 uit de M5 te kostbaar en te hoogmoedig was voor een grote, zware SUV, kocht BMW het blok in van niemand minder dan Alpina. Jazeker, deze X5 4.6is heeft een Alpina motor uit de B10 V8 4.6 (E39). Voor zijn soort is de X5 een behoorlijk sportief rijdende SUV, het weggedrag is nog altijd uitstekend te noemen.

Saab 9-5 Aero (YS3E)

€ 7.250

2001

228.000 km

De koning van de tussensprint. Deze van een afstandje nogal duffe sedan met ‘slechts’ een viercilinder kan behoorlijk verrassen. Het is namelijk een Saab met een turbo en daar moet je altijd voor opletten. In standaardvorm is deze goed voor 230 pk en 350 Nm, alhoewel we de eerste standaard Saab Aero nog tegen moeten komen. De sportstoelen zijn waanzinnig comfortabel én ondersteunend. Het is verder een lekker eigenwijze en dikke Saab. Let niet op de kilometerstand, bij Saabs betaal je voor onderhoud.

Subaru Legacy B4 RSK Limited II (BH)

€ 7.295

2003

81.325 km

Oh, wat waren de ’90 toch leuk als het gaat om sportieve Japanse auto’s. Deze Legacy B4 RSK was er eentje van. De auto was een volwassen alternatief op de Impreza WRX STI. De Legacy had ook een viercilinder boxermotor, maar met twee turbo’s: een kleine voor de lage toeren en een grote voor de hoge toeren. Dit exemplaar heeft het stuur rechts, maar dat geldt voor alle leuke Legacy’s. Deze Limited II staat helaas niet meer op de originele velgen, maar ziet er verder keurig uit. De Limited II was een uitloopmodelletje die pas laat in de carrière van deze generatie Legacy geleverd werd.

Mercedes-Benz CL600 (C215)

€ 7.450

2000

129.500 km

Mocht je denken dat een Saab een hele gok is, wat dacht je van dit avontuur. Het is namelijk een van de mooiste Mercedessen ooit gebouwd, maar in dit geval ‘verfraaid’. Het betreft een CL600 van de C215-generatie. Deze is voor de gelegenheid voorzien van imitatie Lorinser-velgen, sportuitlaat met vier eindpijpen en een andere splitter. Oh ja, die achterlichten kwamen pas ná de facelift en dan heeft de CL600 een biturbo V12, niet deze met ‘slechts’ 367 pk. Let op met een kleine beurt, bougies vervangen is vrij prijzig: er zijn er twee per cilinder. Grote kans dat de eerste beurt plus onvoorzien onderhoud net zo duur is als de auto zelf.

Land Rover Range Rover 4.4 Vogue (L322)

€ 7.450

2004

241.386 km

Als je maar één auto zou mogen rijden, zorg dan dat het een Range Rover is. De Range Rover is weinig sportief, maar dat maakt niet uit. Sportief is sowieso uit de mode aan het raken. Het is een soort rijdende cocoon van comfort, gerieflijkheid en welbehagen. De motor is afkomstig van BMW en zorgt voor adequate prestaties. De auto zuipt enorm zonder echt snel te zijn, dus daar moet je mee kunnen leven. Evenals de hoge kosten voor de verzekering, motorrijtuigenbelasting en natuurlijk het onderhoud. Maar als je hoog op je troon door het verkeer heen rijdt, maakt je dat allemaal niets uit.

Lexus LS400 (UCF20)

7.500

1997

182.249 km

Als er een auto een goede naam heeft op het gebied van betrouwbaarheid, is het deze Lexus LS400 wel. De auto staat namelijk bekend als geheel opgetrokken uit schokbeton. Wat dat betreft valt het leeggewicht van 1.670 kg reuze mee. Houdt er wel rekening mee dat het inmiddels een 22 jaar oude auto is en dus onderhoud nodig zal hebben. Betrouwbaarheid betekent niet dat de auto niet zijn beurtjes moet krijgen. Voordeel is dat deze LS400 een ‘UCF-20’ is, dus met meer vermogen uit de V8 en iets meer luxe aan boord. Jammer van de grijs-op-grijs kleurstelling.

Jaguar XJR Arden (X308)

€ 7.499

2000

223.413 km

Voor sommigen is de M5 E39 de ultieme sportsedan uit deze periode, voor ondergetekende is het deze. De XJR is niet zozeer beter, dan wel veel cooler. De combinatie van die klassieke lijnvoering, dat fraaie interieur en die heerlijk grommende V8 met supercharger-huil is zeer aantrekkelijk. Deze is door Arden nog even fijngeslepen. De Duitse tuner heeft deze auto voorzien van een nieuwe voorbumper, wielen, onderstel en remmen. Het is natuurlijk te fout voor woorden, maar wel heerlijk fout. Of de motor ook meer vermogen levert is niet bekend, maar de V8 is redelijk makkelijk te kietelen. Of je investeert het bedrag in mobiliteit middels een grote beurt en roestpreventie bij de voorschermen, wat vroeg of nog vroeger bij alle XJ’s opspeelt.

Peugeot 306 GTi-6

€ 7.900

1997

152.770 km

Dit was in de jaren ’90 de koning van de hatches. De 306 GTI-6 deed namelijk alles goed. De auto was snel, had een geweldige wegligging en chic. Pas toen de Civic Type-R in 2001 kwam, veranderde dat. Dat begin je nu eindelijk te zien in de prijzen van occasions. Goede exemplaren beginnen langzaam te stijgen in waarde. De Clio Williams en 205 GTI (met name rode 1.6’jes) zijn al onbetaalbaar geworden, deze zal er wel achteraan gaan. Mocht dat niet gebeuren, heb je aan deze 306 GTI in elk geval een auto waar je lang lol aan zult beleven.

Seat Leon Topsport 1.8 20VT

€ 7.950

2004

203.420 km

De Seat Leon mocht rond het millennium de sportieve eer van Volkswagen redden. De Golf IV GTI verdiende de badge absoluut niet op de bips. De Leon Sport was geen hardcore hatch, maar net even wat leuker dan de Golf dankzij 30 pk extra en een iets stugger (lees: minder week) onderstel. De vlotte Leons waren destijds ook zeer betaalbaar en goed te kietelen. Dat toont dit exemplaar wel aan dat door JD Engineering in Lochem onder handen is genomen. Het apparaat levert 348 pk, op de voorwielen.

Bentley Turbo R

€ 27.950

1986

98.863 km

In een lijstje van Youngtimers is de Turbo R eigenlijk een klassieker. De Turbo R is een enorm belangrijke auto geweest voor Bentley. Dankzij deze auto heeft Bentley zijn sportievere imago weten waar te maken en te behouden. Daarvoor was het gewoon een goedkopere Rolls-Royce waar bijna niemand trek in had. Ook qua bouwkwaliteit was de Turbo R een enorme sprong voorwaarts, maar anno 2019 moet je toch een beetje opletten. Wel heeft deze Bentley wat aandacht nodig. De motor heeft namelijk wat ‘schroefschade’, dus even een paar slangetjes vervangen en na laten kijken door een specialist en je hebt een bijzonder rode Bentley en wellicht de Yolo der Yolo’s.