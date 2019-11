Compact wintersportkanon knalt in 4,7 naar de 100

En dat voor een diesel!

Wat een naam met een auto kan doen. Stel, Audi had ervoor gekozen om de 3.0 biturbodiesel in zijn D-segment sedan (en stationwagon) te plaatsen. Dan zou je net zoiets krijgen als de BMW 335d. Een lekkere sleurdiesel voor de mensen die veel snelle kilometers vreten.

Maar nee, Audi heeft ervoor gekozen om de auto ‘S4’ te noemen. Toegegeven, het klinkt sportiever en spannender dan ‘A4’. Zeker als je een ton stukslaat op een niet al te ruime stationwagon, wil je niet dat ‘ie exact hetzelfde eruit ziet als de A4 Avant 35 TFSI van de overbuurman.

Gelukkig is ABT Sportsline daar om te zorgen dat je je kunt distantiëren van het plebs met wat smakelijke upgrades voor de nieuwe Audi S4. ABT houdt het overigens vrij subtiel dit keer, zowel technisch als cosmetisch. Laten we beginnen met de technische aspecten. De S4 staat op een schroefset van ABT, waarmee je de rijhoogte met 15 tot 40 millimeter kunt verlagen. Om de wegligging iets te verbeteren is er een ABT anti-rollbar, die steviger is dan het originele exemplaar.

De ABT S4 staat in dit geval op 20″ ABT GR-velgen in de kleur diamant en matzwart. Eh, ja: laten we die even overslaan. Gelukkig zijn er ook nog andere modellen mogelijk. Mocht je 20″ te gortig vinden, 19″ is ook te leveren. De uitlaten zijn nog standaard, helaas. Links zijn ze echt, rechts zijn ze bizar nep. Mocht er iemand van Audi meelezen: stop ermee, nu. Dank.

Dan nu het feeststukje: de motortuning. ABT kietelt de motor wat dankzij softwarematige ingrepen en komt uit op een winst van 37 pk en 60 Nm, waarmee het totaal nu 384 pk en 760 Nm uitkomt. Dat is een vrij milde ingreep. Op zich ook wel logisch, want ABT verkoopt de tuning met garantie en ook nog eens wereldwijd. Van 0-100 k/u sprinten gaat nu in 4,7 seconden, sneller dan de eerste generatie Audi RS4 Avant, je weet wel: die supersnelle onderstuurkampioen uit 2000.