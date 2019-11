Politie gaat niet extra controleren op 100 km/u snelwegen

Maar ze verwachten wel meer boetes uit te kunnen schrijven.

Ondanks dat de feestdagen met rasse schreden naderen, blijven de meeste jaarlijkse discussies ons bespaard. Bohemian Rhapsody, roetveegpieten en winterbandenissues leven (vooralsnog) niet.

Dat komt mede door een nieuwe trend die is komen overwaaien: stikstofproblematiek. Daar moet iets aan gedaan worden en het kabinet is ervan overtuigd dat met zijn allen 100 km/u gaan rijden daarbij goed helpt. Of we voor of tegen zijn laten we even in het midden. We moeten nu eenmaal accepteren dat de nieuwe maximumsnelheid een feit wordt. Maar wordt de soep wel zo heet gegeten als deze wordt opgediend?

Ja en nee. Op veel stukken waar voorheen 130 gereden mocht worden, is dat nog steeds toegestaan tussen 19:00 en 06:00. En op veel stukken in de randstad was het sowieso niet toegestaan, laat staan mogelijk. Maar er is nog een klein sprankje hoop. De NOS laat namelijk weten dat de politie niet extra gaat controleren of iedereen zich wel aan de nieuwe snelheid houdt.

Een woordvoerder van de politie meldt dat de handhaving blijft zoals deze is, dus met dezelfde mensen en middelen. Sterker nog, de politie geeft aan dat de maximum capaciteit al bereikt is en dat meer agenten op straat niet mogelijk is. Wel geeft de politie aan dat de kans groter is dat er meer boetes worden uitgeschreven, omdat men op 100 km/u wegen vaker te hard rijdt dan op 130 km/u wegen.

Fotocredit: @patrickcoerver via Autojunk.