Koop dan: Toyota GR Yaris kost zo’n 60.000 euro

Waarom kopen? Nou, de kans is groot dat je anders te laat bent om in aanmerking te komen voor de Toyota GR Yaris.

Gekke auto’s bouwen, dat doen ze gelukkig nog steeds bij Toyota. De GR Yaris is daar het perfecte voorbeeld van. Om even je geheugen op te frissen. Deze hot hatch levert 261 pk uit een 1.6 driecilinder turbomotor. Het koppel bedraagt 360 Nm. De motor is gekoppeld een handbak met zes verzetten.

Techniek

De Toyota GR Yaris sprint in slechts 5,2 seconden naar de honderd. De topsnelheid ligt op 230 km/u. Het gewicht van 1.280 kg is fors te noemen voor het type auto, maar daar staat tegenover dat deze hot hatch beschikt over vierwielaandrijving. In de Sport-modus stuurt de auto 70 procent van het vermogen naar de achterwielen. Een echte rallyauto voor op de openbare weg.

Voorlopige prijs

De marktintroductie is in de tweede helft van dit jaar. Het is echter vanaf vandaag mogelijk om een GR Yaris te reserveren. Hoeveel exemplaren er naar Nederland komen is niet duidelijk. De Japanse autofabrikant spreekt over ‘wie het eerst kom, wie het eerst maalt’. Belangrijk om te weten is dat de definitieve prijs nog steeds niet bekend is. Toyota heeft een indicatie bekendgemaakt en stelt dat de GR Yaris zo’n 60.000 euro gaat kosten, inclusief BTW en BPM.

Reserveren

Pas in de tweede helft van dit jaar kan Toyota de officiële prijs melden van de GR Yaris. Het reserveren van de auto gaat via een online formulier. Vervolgens krijg je een offerte van Toyota. Op deze offerte dien je binnen 10 werkdagen akkoord te geven om de reservering officieel te maken.

Het is niet zo dat de GR Yaris in een extreem beperkte oplage wordt gemaakt. Sterker nog, Toyota moet er minimaal 25.000 maken om met de volgende generatie Yaris WRC deel te kunnen nemen aan WRC-rally’s. Van die 25k komen er dus een onbeperkt aantal naar Nederland.