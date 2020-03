Genesis G80 is een chique verschijning

De Genesis G80 is een sedan voor een doelgroep die buiten de gebaande paden durven te gaan.

Voor de Autosalon van Genève had het luxemerk Genesis de nieuwe G80 in petto. Een interessante lancering, want Genesis als losstaand merk kennen we hier in Europa nog niet. Met een onthulling op Europese bodem zouden pers en publiek alvast kennis kunnen maken met het merk.

Door de annulering van de autoshow is het niet zover gekomen. Toch zie je hier de nieuwe G80 op je netvlies. De designtaal van de eerdere GV80 is toegepast op deze sedan. Een grote grille met slanke koplampen zijn belangrijke kenmerken van de G80.

Zijn slanke ontwerp laat de auto vrij lang ogen. Je moet je voorstellen dat deze auto gaat concurreren met de Audi’s A6, BMW 5 Series en Mercedes E-klasses van deze wereld.

In het interieur is gekozen voor een groot 14.5-inch display in het midden. De bediening verloopt via een aantal fysieke knoppen. Bij Genesis kiezen ze er bewust voor om klassieke elementen te combineren met nieuwe technologie. Daar spreken ze ongetwijfeld een publiek mee aan.

Over de motoren in deze G80 is nog niets bekendgemaakt. Kijkende naar de GV80 moeten we denken aan een 2.5-liter viercilinder turbomotor met 304 pk, een twin-turbo 3.5-liter V6 met 375 pk en wellicht een 3.0-liter zescilinder turbodiesel met 278 pk en 589 Nm koppel.