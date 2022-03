Koop de Bugatti Chiron van een rapper met smaak

Een maagdelijke witte Bugatti Chiron met een even maagdelijke kilometerstand.

Vooroordelen zijn niet goed, maar onwillekeurig heb je ze toch. Je doet er niks aan. Je verwacht bijvoorbeeld dat een rapper met gouden tanden en gezichtstatoeages in een goudkleurige Bugatti rondrijdt.

Rapper Post Malone ontkracht dit vooroordeel echter. Hij heeft wel een Bugatti, maar die is verrassend genoeg niet goudchroom gewrapt. Sterker nog: de auto is eigenlijk best subtiel uitgevoerd. De Chiron van Post Malone is volledig in het wit uitgevoerd, met zilverkleurige velgen.

Post Malone in his $3 Million dollar Bugatti Chiron. Featuring in the Saint-Tropez music video pic.twitter.com/0NyKyS6Mli — Post Malone Fan HQ (@PostHq) September 13, 2019

Ook in het interieur tref je een zee van wit aan. Je moet er van houden, maar het is wel lekker clean. Dat zal trouwens niet voor lang zijn, want dit interieur is besmettelijker dan Omicron.

Je had misschien al een vermoeden, maar de favoriete kleur van Post Malone is wit. Je zou hem de nieuwe Jan des Bouvrie kunnen noemen. Naast deze Chiron heeft c.q. had hij ook een witte Ford GT, een witte Aventador SV, een witte McLaren 720S, een witte Lamborghini Urus en meerdere Rolls-Royces. Je raadt het al, die zijn ook allemaal wit.

Post Malone kocht de Chiron in 2019. De razend populaire rapper was destijds 23. De auto fungeerde toen in een van zijn videoclips, maar los daarvan is nauwelijks mee gereden. Post Malone zal het ongetwijfeld druk hebben gehad met andere dingen. In totaal staat er nog geen 1.000 km op de klok.

Als je niet met een auto rijdt kun je hem maar beter te koop zetten en dat is dan ook wat Post Malone doet. De maagdelijke Bugatti wordt nu aangeboden op DuPont Registry. De prijs is helaas op aanvraag, maar die zal waarschijnlijk ruim boven de €3 miljoen zitten.

Foto’s: DuPont Registry