Elon Musk heeft eindelijk goedkeuring voor Duitse Gigafactory

Alhoewel… alles is nog steeds niet in kannen in kruiken.

Een Amerikaans merk dat met Duitse merken concurreert in Europa: dat is vrij uniek. Toch is dat wat Elon Musk doet met Tesla. En hij gaat nog een stap verder door ook auto’s op Europese bodem te bouwen. Daarmee begeeft hij zich in het hol van de leeuw: Duitsland.

De Duitse Gigafactory is al sinds 2019 in aanbouw, maar er is nog altijd geen definitieve goedkeuring van de lokale autoriteiten. Dat had te maken met het feit dat diverse partijen bezwaar hadden tegen de Gigafabriek. Zo waren er veel klachten van omwonenden en milieubewegingen lagen ook dwars. Vooral de watervoorziening was een pijnpunt.

Het plan was eigenlijk om de productie halverwege 2021 al op gang te hebben, maar de klagers en de Duitse bureaucratie gooiden dus roet in het eten. Nu is het dan eindelijk zover: deze week heeft de Gigafactory onder de rook van Berlijn groen licht gekregen.

Dat wil zeggen: voorwaardelijk groen licht. De Duitse bureaucratie kent geen grenzen, want Tesla moet eerst nog aantonen dat ze aan een reeks voorwaarden kunnen voldoen. Pas dan krijgt de Gigafactory écht definitief groen licht.

De Gigafactory heet niet voor niets Gigafactory. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk uiteindelijk een half miljoen Tesla’s per jaar van de band rollen. Ook moet er voor meer dan 50 gigawattuur aan accu’s geproduceerd worden. Maar om te beginnen moet eerst de productie maar eens opgestart worden.

Bron: Reuters