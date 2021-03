Koop de Chiron van Jeroen van den Berg voor € 3,25 miljoen - Autoblog.nl

Een koopje! De Bugatti Chiron met zijn unieke configuratie van Jeroen van den Berg staat te koop.

Of je nu een paar jaar een Subaru Impreza hebt, of een Bugatti Chiron. Als autoliefhebber wil je soms weer wat anders. Nu kun je ervoor kiezen om een (enorme) collectie auto’s op te bouwen, maar dat neemt behoorlijk wat ruimte in beslag. Zie bovendien maar eens de tijd te vinden om al die auto’s elke keer te rijden. Nee, niet iedereen ziet een grote collectie auto’s zitten.

Jeroen van den Berg is een ondernemer in hart en nieren, dus dat de Chiron mag vertrekken na zo’n twee jaar rijden is niet heel vreemd. Hij is immers de man achter Carlink, for kersentaart sake. Via zijn eigen bedrijf is de Bugatti dan ook te koop. De advertentie op Mobile.de laat zien dat Jeroen van den Berg graag 3.250.000 zou willen ontvangen van zijn Bugatti Chiron.

Bij de Bugatti hoort het Nederlandse kenteken XP-004-T. Volgens de RDW is er sprake van een catalogusprijs van 3.383.191 euro. Van dat afgetikte bedrag is 165.801 euro alleen al de betaalde BPM. De auto heeft 3.500 kilometer gereden.

Misschien dat ze bij Defensie nog een leuke bedrijfswagen zoeken. Aan de configuratie kan het niet liggen. De Chiron is donkergroen van kleur, dat in het donker bijna zwart lijkt. In het interieur is een camouflage patroon te vinden. In de advertentie omschrijft men de hypercar als one of a kind. Daar is geen woord van gelogen.

Met dank aan @Hassebas voor de tip!