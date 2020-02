Koop de dikke BMW i8 van NikkieTutorials

De YouTubester en YouTube-ster NikkieTutorials had een aangepaste BMW i8, die kan nu van jou zijn.

Op YouTube kun je tegenwoordig een aardig zakcentje verdienen. Er zijn mensen die die rijkdom iets prominenter gebruiken dan anderen. NikkieTutorials, of Nikkie de Jager, want haar echte achternaam is niet Tutorials, is eentje van de laatste categorie. Ja, ze werkt samen met grote namen, maar ze is niet wekelijks in het nieuws vanwege de laatste dikke auto die ze heeft gekocht. Dat die auto’s er wel zijn geweest, bewijst de BMW i8 van NikkieTutorials.

Die staat nu te koop. Wat direct opvalt: de BMW is niet helemaal standaard meer. Het uiterlijk is matzwart en de velgen zijn groot. Dat komt omdat de auto is aangepakt door JD Customs. Daar is de auto voorzien van een matzwarte wrap met koperen accenten. En de Vossen-velgen.

Het exemplaar is goed uitgerust met bijvoorbeeld ook de BMW Smart Key. En de app op de telefoon die te zien is, laat blijken dat er ook iets van Airride in zit. Aangepakt, volgepakt en van een bekend persoon geweest, dus.

De keerzijde? De dealer die hem verkoopt op Autoscout24 wil nog 107.655 euro voor de BMW i8 van NikkieTutorials hebben. Dat is een bult geld voor een auto uit 2016. Hij heeft met zijn 36.000 km helemaal niet zoveel gereden, maar dan nog. Zou jij hem willen hebben, al is het al voor de bekendheid die de auto heeft gehad?

Overigens is Nikkie niet de enige die viel voor de charmes van de i8: door zijn sportwagen-uiterlijk (vleugeldeuren incluis) met een hybride aandrijflijn is het een leuke auto voor mensen die een sportwagen met een groen tintje willen. De motor is met 1.5 liter (driepitter!) vrij klein, maar de prestaties vallen mee voor zo’n motor. Het is een plug-in hybride, dus je kan hem zelfs nog voordelig rijden met de nieuwe tegemoetkomingen.

Met dank aan Anna voor de tip!