Max Verstappen gooit schaduw op inhaalacties

Inhalen, dat kan weleens lastig worden in de F1 anno 2020. Zoveel kunnen we althans opmaken uit de woorden van Max Verstappen.

De spanning is om te snijden in de F1 paddock. Na de eerste drie testdagen van het jaar is één ding duidelijk: Mercedes is weer kampioen. Zeker als DAS voor het aanstormende seizoen níet verboden wordt. Bij deze willen we Lewis Hamilton dan ook feliciteren met het evenaren van Schumachers onaantastbaar geachte record van zeven titels. Maar wie pakt achter de zilveren de tweede plek? Die strijd ligt nog helemaal open.

Max Verstappen maakt met zijn Red Bull Racing team nadrukkelijk aanspraak op plek drie in het coureurskampioenschap. De RB16 heeft weliswaar geen DAS, maar heeft wel wat input gekregen van designtijger Adrian Newey. Daarnaast heeft de Honda power unit er naar verluidt weer wat pk’s bij na deze winter. Daarbij is de motor op het oog ook betrouwbaar. Terwijl het bij Ferrari nog niet allemaal op rolletjes lijkt te lopen, maakte Max afgelopen week liefst 254 rondjes. Een dergelijk aantal was enkele jaren geleden nog een utopie voor Honda tijdens de testweken.

Doch je kan de Italianen natuurlijk nooit uitvlakken. Daarnaast is het ook even afwachten hoe goed de roze Mercedes van Racing Point en de McLaren uit de verf komen. Om toch als tweedebeste uit de bus te komen, is het volgens Verstappen extra belangrijk dat hij en het team dit jaar ook snel zijn op de zaterdagen. De nieuwe auto’s zijn volgens de Nederlander namelijk wel snel, maar ook heel lastig te volgen:

Deze auto’s zijn echt fantastisch om mee te rijden, we gaan wel wat baanrecords breken dit seizoen. Maar het is echt verschrikkelijk om een andere auto te volgen. Je verliest enorm veel neerwaartse kracht. En de auto’s worden elk jaar sneller, dus het wordt ook elk jaar weer erger.

Inhalen zal dan ook nog lastiger worden dan het al was, zo verwacht inhaalkoning Max. Maar goed, als Max elke race vanaf P3 weg kan rijden, kan hij daar dan ook makkelijker blijven. Een mooi vooruitzicht, of zie jij liever Perez derde worden achter Hamilton en Bottas?