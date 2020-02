Auto opladen in parkeergarage is te gevaarlijk

Het Instituut voor Fysieke Veiligheid zou het opladen in parkeergarages dan ook liever verbieden.

Eén van de voordelen van een elektrische auto is dat je overal stroom vandaan kunt halen. Met een auto op benzine moet je altijd nog een tankstation zoeken, maar door speciale laadplekken kun je een elektrische auto ook op je bestemming even wat peut geven. En gezien de parkeerproblemen in de steden tegenwoordig, is er een grote kans dat die bestemming zijn parkeerruimte in een parkeergarage verleent. Daar komt een probleem aan het licht: opladen in een parkeergarage is gevaarlijk.

Dat meldt Trouw na een uitzending van Kassa. Na een inspectie in verschillende ondergrondse parkeergarages is de brandveiligheid bijna nergens helemaal top. Wanneer één auto in brand vliegt, heb je gelijk een kettingreactie. Met als resultaat dat er veel schade te boek gezet wordt.

Ontvlambaar

Maar hoe vliegen die elektrische auto’s in brand dan? De recente enorme brand in Stavanger bijvoorbeeld: daar werd in eerste instantie een elektrische auto aangewezen. Dat bleek later onjuist. Toch melden verschillende eigenaren van elektrische auto’s aan Kassa dat spontane ontbranding voorkomt, of voor is gekomen, bij elektrische auto’s.

Wat dat betreft is het een wat harde claim. Elektrische auto’s vliegen niet per definitie spontaan in brand (ook niet als je twee keer turbo zegt). De gevallen wanneer het gebeurt zijn zeer aanwezig, maar er staan momenteel waarschijnlijk duizenden, dan wel tienduizenden, auto’s op te laden zonder problemen. Om die dan over één kam te scheren met een zeldzaam probleemgeval, lastig.

Oplossingen

Het Instituut voor Fysieke Veiligheid zou dan ook voor een verbod zijn op laden in ondergrondse (parkeer)faciliteiten. En sowieso moeten laadpalen in parkeergarages dichter bij de in- of uitgang gezet worden, zodat de brand, en belangrijker de oorzaak van de brand, makkelijker bereikbaar is voor de brandweer. Probeer maar eens een MAN TGL door de ingang van parkeergarage Amsterdamse Poort te krijgen.

Maar ook richtlijnen voor het opladen in een parkeergarage staan op de planning. Voorkomen is beter dan genezen, maar een laadverbod gaat meteen wel vrij ver.