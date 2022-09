Audi e-tron prototype verklapt facelift

Dit Audi e-tron prototype geeft stiekem aan dat er een nieuwe update aankomt.

Audi was er relatief snel bij met de e-tron. Het hudige model kwam 4 jaar geleden op de markt. Man, wat gaat de tijd snel!

De Audi e-tron is de perfecte mensen die wel een elektrische crossover wensen, maar niet echt te koop willen lopen met het feit dat ‘ie elektrisch is. Dit zorgt er mede voor dat het huidige model nog heel erg vers en fris oogt, terwijl een Jaguar I-Pace al iets meer belegen overkomt.

Audi e-tron prototype

Maar ook een e-tron heeft niet het eeuwige leven. De elektrische Audi zal binnenkort een modelupdate ondergaan. De Zuid-Duitse autofabrikant heeft tijdens de E-Cannonball in Hamburg dit Audi e-tron prototype onthuld. Net als bij de originele e-tron is de auto voorzien van een psychedelische wrap waar je ogen moe van worden als je er naar kijkt.

Toch zijn er enkele vernieuwingen waar te nemen. Zo is de grille anders, met meer reliëf. We weten niet of dat nu wel zo’n handige zet is: bij een EV staat een strakke ‘grille’ beter. Ook de bumpers en ‘diffusor’ zijn anders. Het zijn allemaal vrij subtiele wijzigingen. Als je het huidige model helemaal niets vond, gaat de facelift daar niets aan veranderen. Verwacht verder een grotere actieradius en snellere laadtijden bij de vernieuwde e-tron.

Nieuwe naam

Maar de Audi e-tron prototype roept wel een andere vraag op: blijft de naam nog wel gelijk? Destijds werd de naam ‘e-tron’ gebruikt om aan te geven dat het een elektrische Audi is. Nu er meer elektrische Audi’s bijkomen, wordt het wat verwarrend. Zo is er een Q4 e-tron en komt er een Q6 e-tron (de elektrische Q5 opvolger als het ware).

Het is dus aannemelijk dat de naam van de e-tron aangepast gaat worden. Bij Carscoops spreken ze over ‘Audi Q8 e-tron’. Dat komt op zich goed uit, want de opvolger van de huidige e-tron zou sowieso al Q8 e-tron gaan heten. Daarbij is het voor Audi niet de eerste keer dat een naam veranderd bij de facelift. Denk aan de Audi A6 uit 1994, die voor de facelift nog Audi 100 heette.

