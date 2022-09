Audi maakt het interieur van de e-tron GT nu minder saai

Audi heeft wat inspiratie opgedaan bij Lamborghini om het interieur van de e-tron GT op te vrolijken.

Over het exterieur van de e-tron GT is weinig discussie mogelijk. Iedereen is het er over eens dat dit er gewoon geil uitziet. Het interieur mag er ook zijn (zeker vergeleken met sommige andere EV’s), maar de binnenkant is aanzienlijk minder spannend dan de buitenkant. Het is allemaal wel erg zakelijk.

Dat heeft heel veel te maken met de kleur. Zoals we gewend zijn van Audi is standaard alles saai zwart. Gelukkig kun je wel via het Audi Exclusive-programma cognacbruin leer bestellen, maar nu is er nog een andere optie.

Deze nieuwe optie heet het ‘Designpakket bicolor’ en daarmee kun je gewoon een harstikke frivool interieur krijgen in je Audi. Als je dit aanvinkt krijg je felgekleurde accenten op de stoelen, de middenconsole en het dashboard. Ook de stiksels worden uitgevoerd in deze accentkleur.

De kleuren in kwestie zijn ook meteen lekker opvallende kleurtjes: Alaskablauw, Calendulageel, Iguanagroen en Karmesinrood. Dergelijke felle kleuren komen we normaalgesproken alleen tegen in Lamborghini-interieurs.

Voor zo’n kek interieurtje moet je wel diep in de buidel tasten. Het is een optie die voor €9.218 in de optielijst staat. Het bicolor-pakket is ook alleen te krijgen in combinatie met de sportstoelen pro (meerprijs €2.412,74) en zwart nappaleder op de bovenkant van het dashboard (meerprijs €2.020,70).

Als je een interieur helemaal naar je eigen smaak wil samenstellen kan dat ook, via Audi Exclusive. Maar je wil waarschijnlijk niet weten wat dat kost.