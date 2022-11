Nieuwe naam Audi e-tron en e-tron Sportback

De Audi e-tron krijgt een nieuwe naam. En nieuwe techniek!

Het is voor fabrikanten soms eventjes schuiven met namen voor hun modellen. Af en toe wordt je ingehaald door de tijd. Denk aan de BMW ‘M550d’ waar een 3.0 diesel in ligt of de Mercedes-Benz CLC dat eigenlijk een gefacelifte Mercedes-Benz C-Klasse Sportcoupé was. Vandaag is duidelijk dat Audi even een kleine hiaat aanpast.

Het gaat namelijk vandaag om de Audi e-tron. Toen deze auto uitkwam, was het de enige elektrische Audi. Mede daardoor kon Audi versneld de naam ‘e-tron’ aan het grote publiek communiceren. Echter, er zijn nu veel meer elektrische Audi’s op het moment en die hebben een extra typenaam om zo de positie in het gamma weer te geven.

Denk aan de Audi Q4 e-tron en de Audi e-tron GT. De Audi A6 e-tron is eveneens onderweg. Sterker nog, er komt een tijd aan dat er meer elektrische Audi’s zijn dan op benzine.

Nieuwe naam Audi e-tron

Wat Audi gaat doen is heel simpel, de Audi e-tron krijgt binnenkort een facelift. En met binnenkort bedoelen we 9 november, dat is overmorgen al! Bij die facelift maakt Audi meteen van de gelegenheid gebruik om de naam eventjes aan te passen naar Audi Q8 e-tron en Audi Q8 e-tron Sportback.

Audi stuurt een foto de wereld in waarop te zien is dat er in grote lijnen niets zal gaan veranderen. Dat is op zich ook niet nodig, want de Audi e-tron is een fraaie gelijnde en keurig geproportioneerd koetswerk. Zelfs @jaapiyo ‘graaft’ het design van de e-tron. Daarbij heeft de e-tron nog een troef in handen: het is wel een elektrische SUV, maar het is geen rijdend statement dat je een elektrische SUV rijdt. Het is bovenal een heel erg fijne Audi.

Verbeteringen

Er zijn wel een paar dingen die ze mogen verbeteren en hopelijk is dat ook het geval. Het is nog niet bevestigd, maar er gaan sterke geruchten dat Audi de techniek flink onder handen neemt. Het zou gaan om nieuwe motoren én accupakketten. De techniek ontwikkeld zich heel erg snel. In 2018, toen de Audi e-tron op de markt kwam, was de range en met name de laadtijden erg indrukwekkend. Tegenwoordig is het acceptabel.

Volgens Carscoops zal met name de actieradius verbeteren: 600 km volgens de WLTP. We zijn erg benieuwd. We verwachten wel dat er drie modellen zullen zijn. Op dit moment kun je kiezen uit de ’55 quattro’ of het ‘S-model’. Misschien dat de ’50 quattro’ (met minder vermogen en kleinere actieradius) weer terug kan keren.

