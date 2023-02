Loop jij warm voor de nieuwe BMW M5 Touring?

Er komt (waarschijnlijk) weer een BMW M5 Touring aan. Loop jij er al warm voor?

De BMW M3 Touring is de autoblog auto van het jaar. Maar mensen met grotere kinderen of langere skies kijken stiekem natuurlijk vooral uit naar de nieuwe BMW M5 Touring. Want jawel, na de E34 M5 Touring en E61 M5 Touring, komt er naar alle waarschijnlijkheid eindelijk weer een echte M5 Touring. Het hoge woord is er officieel nog niet uit. Maar M GmbH honcho en landgenoot Frank van Meel, heeft het wel al in zo veel woorden bevestigd.

Het klimaat is er gek genoeg opeens rijp voor in deze tijd van SUV’s en CUV’s. Dat komt vooral door de Amerikaanse markt, waar ze plots warmlopen voor (snelle) stations. Dit nadat men eerder nog de neus ophaalde voor deze autovariant aan de andere kant van de plas. Zelfs het huidige model 5-Serie Touring wordt in Amerika niet eens geleverd. Maar dingen kunnen soms opeens rap veranderen…De RS6 is een hit in ‘Murica en BMW wil meegenieten van de weelde.

De vorige M5 Tourings hadden respectievelijk een zes-in-lijn en de legendarische V10 onder de kap. De nieuwe variant, krijgt waarschijnlijk de aandrijflijn van de BMW XM. Deze koppelt een geblazen V8 met elektropower. In sterkste vorm heeft deze combo 748 pk in de BMW XM. Voor de M5 kunnen er mogelijk nog wat extra pk’s bijkomen.

Dit jaar al krijgen we de indicatie hoe de nieuwe M5 eruit gaat zien. Immers zullen de nieuwe BMW 5-Serie en de BMW i5 geïntroduceerd worden. De M5, die mogelijk de interne bouwcode G99 meekrijgt, volgt dan traditiegetrouw wat later, vermoedelijk pas in 2024. Instagrammer Germany’s Finest heeft echter al in de glazen bol gekeken. Op basis van spyshots, moderne andere BMW’s en pure imaginatie kwam hij tot bovenstaande resultaat. Word jij er al warm van?